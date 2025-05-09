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健康網》孕期蛀牙、牙齦發炎風險高！ 醫揭4原因

2025/05/09 11:19

醫師指出，不少女性在孕期因口腔環境的變化，出現牙齦發炎、牙齒敏感甚至蛀牙等困擾。大致可分為4種因素：荷爾蒙變化、頻繁孕吐、飲食習慣改變、口腔習慣改變；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，不少女性在孕期因口腔環境的變化，出現牙齦發炎、牙齒敏感甚至蛀牙等困擾。大致可分為4種因素：荷爾蒙變化、頻繁孕吐、飲食習慣改變、口腔習慣改變；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「生一個小孩，掉一顆牙」這句古老俗諺，讓不少孕婦擔心懷孕是否真的會導致牙齒掉落。台中東隆牙醫師劉馥萱指出，其實孕期並不會讓牙齒自動鬆動或脫落，但確實有不少女性在孕期因口腔環境的變化，出現牙齦發炎、牙齒敏感甚至蛀牙等困擾。大致可分為4種因素：荷爾蒙變化、頻繁孕吐、飲食習慣改變、口腔習慣改變。

劉馥萱在臉書專頁「劉馥萱醫師 假牙贋復家庭牙醫」發文分享4孕期牙齒敏感原因。

荷爾蒙變化：隨著雌激素、黃體素上升，使得牙齦更敏感，更容易發炎紅腫或出血，稱為「妊娠期牙齦炎」。

頻繁孕吐：害喜嘔吐帶來胃酸，容易酸蝕琺瑯質，牙齒變脆弱、敏感。

飲食習慣改變：許多孕婦喜吃酸甜食物，容易產生酸性物質侵蝕牙齒，引發牙齒敏感或蛀牙。

口腔習慣改變：當口腔出現狀況時，部分媽媽因為牙齦發炎怕痛不敢刷牙，或早孕反應對牙膏味道反感，導致刷牙不確實，都會讓牙菌斑堆積而增加蛀牙或牙周病的風險。

醫師指出，害喜嘔吐帶來胃酸，容易酸蝕琺瑯質，牙齒變脆弱、敏感；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，害喜嘔吐帶來胃酸，容易酸蝕琺瑯質，牙齒變脆弱、敏感；圖為情境照。（圖取自freepik）

那怎麼做才能在孕期守護牙齒的健康呢？劉馥萱提到，其實只要在日常中多留意口腔的健康，不管生幾個寶寶，都能保有健康穩固的牙齒。

每天確實刷牙及使用牙線

即使孕吐不適，也可以用溫和牙膏、柔軟牙刷代替，避免直接放棄清潔。

孕吐後 先漱口再刷牙

嘔吐後直接刷牙，可能會讓琺瑯質更受損；建議先漱口、等待30分鐘後再刷牙。

控制甜食攝取

少量多次、減少高糖零食，並記得飯後漱口或刷牙。

定期洗牙與檢查

孕媽咪一樣可以定期口腔檢查，發現問題能及早處理。

劉馥萱補充，孕育新生命是一段很美好的過程，但也別忘了，溫柔照顧自己的牙齒。

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