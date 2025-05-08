健康網》睡得久≠睡得好 醫：4點都符合才算睡眠品質好

同時符合躺床後30分鐘內睡著、半夜醒來≤1次、半夜醒來可於20分鐘內再度入睡、85%以上時間都在睡覺，才算是有好的睡眠品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕以為自己睡很久就是睡得好嗎？好日子診所醫師孫弘在臉書分享，根據美國國家睡眠基金會建議，要同時符合：躺床後30分鐘內睡著、半夜醒來≤1次、半夜醒來可於20分鐘內再度入睡、85%以上時間都在睡覺，才算是有好的睡眠品質。

孫弘表示，目前研究普遍認為睡眠是減重的關鍵因素之一，其中包含睡眠的時間，建議每天睡眠時間為7-8小時，如果睡眠時間少於6小時就會有肥胖的風險。主要原因是因為讓人飢餓的荷爾蒙（飢餓素）會增加，而使抑制食慾的荷爾蒙（瘦素）減少，讓你感到更餓，就會容易想吃東西。

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但睡越久可以瘦越多嗎？答案是不行，孫弘提到，睡眠超過9小時也會有肥胖的風險，因為睡太多會讓代謝變慢，增加胰島素阻抗的產生。除了會造成肥胖，甚至增加慢性病的風險。

孫弘表示，若有睡眠時間不足、太久或是未達上述4點指標的問題，可以從以下4個面向著手改善睡眠品質：

●規律生活作息：建議每天維持固定睡眠與起床時間，避免白天過度的午睡。

●良好飲食運動：補充足夠蛋白質，選擇低GI食物，避免中午過後攝取咖啡因，避免吃消夜；白天增加活動量和盡量規律運動，但睡前4小時內盡量不要劇烈運動。

●放鬆身心狀態：避免長時間看3C產品，建議睡前儀式如冥想或伸展運動放鬆。

●優化睡眠環境：保持安靜及黑暗，可用耳塞或白噪音機輔助；使用舒適的枕頭和床墊。

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