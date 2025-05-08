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8旬婦腹痛就醫 驚見「直徑24公分」巨大胃基質腫瘤

2025/05/08 19:00

陳雁捷副主任指出，胃腸道基質瘤發生因是胃腸道壁上的細胞DNA基因突變，因早期無明顯症狀，常於腹腔內形成嚇人的巨大腫瘤。（衛福部苗栗醫院提供）

陳雁捷副主任指出，胃腸道基質瘤發生因是胃腸道壁上的細胞DNA基因突變，因早期無明顯症狀，常於腹腔內形成嚇人的巨大腫瘤。（衛福部苗栗醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一名81歲老婦，因持續數月有腹痛及消化不良症狀，在家人陪同下，到衛福部苗栗醫院肝膽腸胃科就醫。經醫師檢查發現她的胃部罹患罕見的胃腸道基質瘤（GIST），且腫瘤直徑竟已達24公分。所幸在部苗消化外科醫療團隊縝密安排下，順利完成手術，成功切除腫瘤。

部立苗栗醫院消化外科醫師兼癌症中心副主任陳雁捷指出，老婦就醫時表示，最初出現腹部下墜與不適感時，原以為是年齡增長導致的自然退化，不以為意，未料症狀日益惡化嚴重，經就醫安排詳細檢查後，發現胃部有巨大腫瘤，因此轉至消化外科進一步安排手術治療。患者術後恢復情況良好，已順利出院，恢復正常生活。

陳雁捷指出，胃腸道基質瘤（GIST）是一種軟組織腫瘤，主要發生原因是胃腸道壁上的細胞基因突變，造成腫瘤細胞無節制生長、繁殖及轉移，且因早期無明顯症狀，常於腹腔內形成嚇人的巨大腫瘤，手術仍是目前最主要的治療方法。

陳雁捷說明，胃腸道基質瘤好發在55至65歲的中老年人，在老年人中相對少見。由於胃部基質瘤係源自於腸胃道間質細胞異常增生，因為是黏膜下腫瘤，早期腫瘤還小，不易出現明顯症狀，大多數小於2公分腫瘤多是在手術、內視鏡或是影像檢查中意外發現的，及早發現和治療能顯著提高患者的生存機率。

目前治療方式以手術切除為主，術後病理化驗根據腫瘤大小，細胞有絲分裂速率等條件決定疾病惡性程度。近十年因標靶藥物的進步，使基質細胞瘤轉移病人存活大為提升，可輔以口服標靶藥物降低疾病復發機率。

陳雁捷表示，胃腸道基質瘤是長自胃壁肌肉層，當腫瘤還小時，極少產生症狀，其症狀的發生主要根據腫瘤的大小和位置而定，最常見的症狀是上腹脹感、痛或不適、出血（產生黑色或瀝青便）或噁心。

他提醒，定期健檢是預防疾病的關鍵，尤其高齡族群更需留意健康警訊，才能及早發現、及時治療，呼籲民眾若身體出現不適或異常症狀，應及早就醫檢查，以防範潛在的健康風險。

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