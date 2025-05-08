自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「蔥蔥雞湯」吃出免疫力！「這些」食材助攻抗病毒

2025/05/08 18:00

營養師表示，蔥蒜類是天然抗病毒食材，所含槲皮素與大蒜素具有增強免疫力等功效，日常推薦可煮一鍋「蔥蔥雞湯」，吃出免疫力。（圖取自薛曉晶臉書）

營養師表示，蔥蒜類是天然抗病毒食材，所含槲皮素與大蒜素具有增強免疫力等功效，日常推薦可煮一鍋「蔥蔥雞湯」，吃出免疫力。（圖取自薛曉晶臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春夏交替時節氣候多變化，一不小心就容易中鏢感冒。營養師薛曉晶分享，蔥蒜類是天然抗病毒食材，所含槲皮素與大蒜素具抗氧化、抗發炎、增強免疫力等功效，有助預防流感與新冠病毒。生病時沒胃口或日常料理，推薦可煮一鍋「蔥蔥雞湯」，作為飲食保健，吃出免疫力。

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，蔥蒜類是天然抗病毒幫手，洋蔥、蔥與蒜頭含有槲皮素與大蒜素等植化素，具抗氧化、抗發炎與增強免疫等功效。研究顯示，大蒜素有助提升自然殺手細胞活性，洋蔥的槲皮素可抑制病毒複製，均有助於預防流感與新冠病毒。

「蔥蔥雞湯」輕鬆煮

薛曉晶說，「蔥蔥雞湯」可在生病沒胃口時，用來煮粥、煮麵，增加一點點蛋白質的攝取。此外，洋蔥所含的槲皮素，也是非常強的抗氧化劑；尤其洋蔥的乾燥外皮槲皮素含量最高，也可洗乾淨一起煮。

材料：洋蔥、蔥、蒜頭、雞骨架、玉米筍。

作法：將蒜頭用袋子裝起來、洋蔥切塊、蔥打結，以上材料加上雞骨架一併放入萬用鍋中，加水淹過材料，加1匙鹽、少量米酒；再設定高壓60kPa、14分鐘（全場時間大約需30分鐘），煮好即可享用。

營養師說，研究顯示，大蒜素有助提升自然殺手細胞活性，洋蔥的槲皮素可抑制病毒複製，均有助於預防流感與新冠病毒；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，研究顯示，大蒜素有助提升自然殺手細胞活性，洋蔥的槲皮素可抑制病毒複製，均有助於預防流感與新冠病毒；示意圖。（圖取自freepik）

蔥蒜攝取2方式

薛曉晶建議，可將洋蔥入菜、每天吃1瓣生蒜（切碎靜置10分鐘更有效），作為日常保健的好選擇；但提醒防範病毒入侵仍需搭配疫苗注射、充足睡眠與均衡飲食，才能形成完整的防疫力。

生食：大蒜切碎後靜置10分鐘，讓蒜胺酸轉化為大蒜素，效果最佳；建議生大蒜一天攝取1-2瓣即可。

烹調搭配：洋蔥與蔥可搭配湯品、煎蛋、炒菜，維持攝取一定抗氧化成分。洋蔥一天可攝取半顆至1顆（約100g）份量；青蔥一天約1-2根，亦可切末加入湯品或麵食中。

薛曉晶提醒，胃敏感者應避免空腹食用蒜頭，至於蔥蒜可能引起腸胃不適者，可改以少量熟食取代生食。另，抗凝血藥物使用者，因大蒜有加乘抗凝作用，也應避免過量攝取。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中