健康網》「蔥蔥雞湯」吃出免疫力！「這些」食材助攻抗病毒

營養師表示，蔥蒜類是天然抗病毒食材，所含槲皮素與大蒜素具有增強免疫力等功效，日常推薦可煮一鍋「蔥蔥雞湯」，吃出免疫力。（圖取自薛曉晶臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春夏交替時節氣候多變化，一不小心就容易中鏢感冒。營養師薛曉晶分享，蔥蒜類是天然抗病毒食材，所含槲皮素與大蒜素具抗氧化、抗發炎、增強免疫力等功效，有助預防流感與新冠病毒。生病時沒胃口或日常料理，推薦可煮一鍋「蔥蔥雞湯」，作為飲食保健，吃出免疫力。

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，蔥蒜類是天然抗病毒幫手，洋蔥、蔥與蒜頭含有槲皮素與大蒜素等植化素，具抗氧化、抗發炎與增強免疫等功效。研究顯示，大蒜素有助提升自然殺手細胞活性，洋蔥的槲皮素可抑制病毒複製，均有助於預防流感與新冠病毒。

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「蔥蔥雞湯」輕鬆煮

薛曉晶說，「蔥蔥雞湯」可在生病沒胃口時，用來煮粥、煮麵，增加一點點蛋白質的攝取。此外，洋蔥所含的槲皮素，也是非常強的抗氧化劑；尤其洋蔥的乾燥外皮槲皮素含量最高，也可洗乾淨一起煮。

●材料：洋蔥、蔥、蒜頭、雞骨架、玉米筍。

●作法：將蒜頭用袋子裝起來、洋蔥切塊、蔥打結，以上材料加上雞骨架一併放入萬用鍋中，加水淹過材料，加1匙鹽、少量米酒；再設定高壓60kPa、14分鐘（全場時間大約需30分鐘），煮好即可享用。

營養師說，研究顯示，大蒜素有助提升自然殺手細胞活性，洋蔥的槲皮素可抑制病毒複製，均有助於預防流感與新冠病毒；示意圖。（圖取自freepik）

蔥蒜攝取2方式

薛曉晶建議，可將洋蔥入菜、每天吃1瓣生蒜（切碎靜置10分鐘更有效），作為日常保健的好選擇；但提醒防範病毒入侵仍需搭配疫苗注射、充足睡眠與均衡飲食，才能形成完整的防疫力。

●生食：大蒜切碎後靜置10分鐘，讓蒜胺酸轉化為大蒜素，效果最佳；建議生大蒜一天攝取1-2瓣即可。

●烹調搭配：洋蔥與蔥可搭配湯品、煎蛋、炒菜，維持攝取一定抗氧化成分。洋蔥一天可攝取半顆至1顆（約100g）份量；青蔥一天約1-2根，亦可切末加入湯品或麵食中。

薛曉晶提醒，胃敏感者應避免空腹食用蒜頭，至於蔥蒜可能引起腸胃不適者，可改以少量熟食取代生食。另，抗凝血藥物使用者，因大蒜有加乘抗凝作用，也應避免過量攝取。

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