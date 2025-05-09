健康網》生活鬱卒？ 營養學者教你5招「吃出快樂」

學者表示，香蕉、堅果、雞蛋等補充色胺酸食物，讓大腦製造快樂因子血清素。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有時不是我們不努力，而是「身體」沒有準備好去感受快樂，營養學者洪泰雄在臉書分享，快樂不單靠心理建設，而是需要從身體營養開始，補充色胺酸食物、均衡三餐、拒絕加工糖炸、補足維生素B群、每天喝足水，從每一口吃進去的食物開始練習愛自己。

●補充色胺酸食物，讓大腦製造快樂因子血清素：像是香蕉、堅果、雞蛋、乳製品、豆腐、南瓜子，這些都能幫助情緒穩定。

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●均衡三餐，穩定血糖才不會情緒暴走：血糖忽高忽低會讓人易怒焦慮。試著每餐蛋白質先行、吃到8分飽，讓大腦更安定。

●拒絕加工糖炸，降低體內發炎：研究發現慢性發炎會讓人比較容易憂鬱。多吃原型食物，遠離油炸、過甜，才吃得安心也快樂。

●補足維生素B群，腦神經才有能量：疲倦、焦躁、無力感，常跟B群缺乏有關。深綠色蔬菜、全穀雜糧、酵母、豆類都是好來源。

●每天喝足水，幫助代謝情緒毒素：水不只是解渴，還能幫助代謝壓力產物。別小看這一點，水喝夠了，連思緒都會更清明。

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