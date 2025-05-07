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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》經血量多≠循環好 醫：貧血、疲累千萬別忍

2025/05/07 20:59

醫師指出，長遠來看，經血量多會增加心臟的負擔，不是「循環好」的象徵，也不是忍一下就好。如有類似的困擾，建議就醫做婦科超音波，是不是有子宮肌瘤、肌腺症、瘜肉等問題；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，長遠來看，經血量多會增加心臟的負擔，不是「循環好」的象徵，也不是忍一下就好。如有類似的困擾，建議就醫做婦科超音波，是不是有子宮肌瘤、肌腺症、瘜肉等問題；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相較月經疼痛，禾馨婦產科醫師烏恩慈表示，大部分的人都很難掌握經血量，加上從小就被灌輸「月經是排毒」，很多人把「量多」當成了正常，不過長遠來看，還會增加心臟的負擔，真的不是什麼「循環好」的象徵，也不是忍一下就好。如有類似的困擾，建議就醫做婦科超音波，是不是有子宮肌瘤、肌腺症、瘜肉等問題，必要時可以考慮止血藥，或進一步討論手術處理。

烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文分享，她在做婦科超音波時，習慣順便多問「會經痛嗎？量怎麼樣？」這些年下來發現，大部分女性比較難掌握自己的經血量。量多與否可以用：白天就得用夜用型、月經快結束了還要用量多款、照建議時間換衛生棉還是會外漏、得棉條加衛生棉雙重上陣才撐得住，以上都是經血量過多的表現。

烏恩慈說，經期雖然會疲累、嗜睡，但如果還出現頭暈、喘、臉色蒼白這種情況，就要懷疑是不是短時間內出血過多，導致身體有點撐不住了。最準的方式還是抽血驗血紅素。

烏恩慈強調，經血過多，不需要忍耐，也不該被忽略。如果妳本來沒有海洋性貧血，卻出現血紅素低於11，在更年期之前，最常見的原因就是經血太多讓紅血球流失太快。正常經期的出血大約是80ml，並不是越多越好。

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