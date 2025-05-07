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健康 > 抗老養生 > 運動復健

不用花大錢算命！「握力測試」助你評估百歲機率

2025/05/07 17:24

研究指出，規律的阻力運動，如圖中熟齡女性進行的啞鈴訓練，有助於提升全身肌力，進而改善被視為長壽關鍵指標的握力；情境照（圖取自freepik）

研究指出，規律的阻力運動，如圖中熟齡女性進行的啞鈴訓練，有助於提升全身肌力，進而改善被視為長壽關鍵指標的握力；情境照（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕想知道自己能否長壽「吃百二」？不必花費巨資進行高科技掃描，一個簡單的握力測試或許就能預測。英國德比大學（University of Derby）肌力研究員戴維森（Joshua Davidson）指出，握力正成為評估健康與長壽潛力的可靠指標，受到學界廣泛認可。

據BBC報導，科學家在研究中常用手持測力計（hand dynamometer）測量手部與前臂肌力。戴維森建議，民眾在家可用網球或壓力球自行測試：「挑選可抓握、不引起不適的物件，盡力擠壓至疲憊為止。」他表示，能持續緊握15至30秒是不錯的標準，記錄時間還能追蹤進展。

美國密西根大學物理醫學教授彼得森（Mark Peterson）解釋，握力弱雖僅讓開罐頭稍顯吃力，但它却是全身肌力的縮影，能反映活動量是否充足，並預示「虛弱症」（frailty）風險，這是一種因生理衰退導致的脆弱狀態。

一項涵蓋14萬名成年人的跨國研究顯示，握力預測早逝風險的準確度甚至超越血壓，握力每下降5公斤，早逝風險增16%。另有44年追蹤研究發現，56至68歲時握力居前三分之一者，成為百歲人瑞的機率是79歲前去世者的2.5倍。

加拿大麥克馬斯特大學醫學副教授達里爾・梁（Darryl Leong）表示，握力濃縮了營養、運動與健康的綜合訊息。研究發現，男性握力低於25.5公斤、女性低於18公斤，可能暗示「肌少症」（sarcopenia，肌肉質量與功能的漸進喪失）風險，導致晚年行動不便與跌倒機率上升。肌肉還是代謝關鍵，能儲存多餘血糖，預防胰島素阻抗。因此，握力弱可能預示糖尿病、骨質疏鬆、憂鬱症等問題。

同校醫學教授帕雷（Guillaume Paré）認為，握力反映疾病抵抗力與復原潛力。例如，癌症患者若握力不足，更易發生「惡病質」（cachexia），即便正常進食仍嚴重喪失肌肉與脂肪，影響存活率。彼得森補充，握力弱者因肺炎死亡風險更高，因肌肉健康影響呼吸道痰液清除。

握力不僅關乎老年。研究發現，一國平均握力與奧運獎牌數相關，而巴西研究顯示，青少年若長時間使用手機，握力普遍較差。帕雷警告，握力弱的年輕人恐更早面臨健康危機。

戴維森強調，握力可隨年齡改善，建議用網球測試鍛鍊手部肌力。梁則推廣全身運動，並推薦「計時起立行走測試」（timed get-up-and-go test）：從椅子上起身，走3公尺後折返坐下，計時測下肢肌力。戴維森也建議在家做腕部彎舉，每次10至20下，2至3組，或用壺鈴練二頭肌彎舉，增強整體肌力。

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