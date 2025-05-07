中捷與聯邦銀行合作 捐血達250c.c贈牛排餐券2份

中捷公司與聯邦銀行合作，九日舉行捐血活動。（中捷公司提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕鼓勵民眾踴躍捐血，中捷公司與聯邦銀行攜手合作，將於9日在捷運北屯總站舉辦「熱血聯捷、珍愛生命」捐血活動。中捷公司表示，當天只要捐血達250c.c，就能獲贈牛排餐券2份、樹苗盆栽2盆。

中捷公司表示，自2021年捷運綠線通車以來，中捷每年均舉辦捐血活動，今年特別結合植樹，不僅補充醫療用血的迫切需求，也鼓勵民眾實踐低碳生活、關懷環境，感謝聯邦銀行共襄盛舉，並贊助豐富的活動贈品。

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中捷公司與聯邦銀行合作，九日舉行捐血活動。（中捷公司提供）

捐血活動將於5月9日上午9時30分展開，為感謝民眾參與，捐血量達250c.c者可獲贈牛排餐卷2份、樹苗盆栽2盆；捐血量達500c.c者除牛排餐券2份、樹苗盆栽2盆，另加贈全聯500元禮券1張，贈品限量150人份，送完為止。

適逢母親節前夕，當日參與捐血者，加碼再送康乃馨1朵，前10位捐血民眾還可得到中捷人氣商品抱枕1份。

中捷公司指出，期盼符合資格的民眾踴躍捐血，攜手讓「愛」與「綠」在這片土地生根發芽，公司也號召員工與主管一起挽袖捐血救人，緩解血庫短缺危機。

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