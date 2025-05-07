健康網》乾眼症狂點人工淚液？ 小心「這成分」刺激角膜

醫師指出，人工淚液雖好用，但使用頻率應視乾眼症的嚴重程度，尤其含保存劑的人工淚液，建議勿使用過多，以免對角膜造成刺激；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人3C不離身，長期盯著螢幕，不但乾眼症找上門，人工淚液也成為必備品。羅眼科診所總院長羅英源表示，人工淚液雖好用，但使用頻率應取決於乾眼症的嚴重程度與人工淚液的種類，尤其人工淚液分為「含保存劑 」與「不含保存劑 」2種，含保存劑款，建議一天勿使用過多，以免防腐劑對角膜造成刺激。

依症狀調整使用才正確

羅英源於臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」指出，許多乾眼症患者人工淚液不離身，幾乎每天都要點，而且一點就是好幾次，但人工淚液並不是「點越多越好」，應依乾眼症程度的不同，調整使用頻率，適量使用才能真正緩解乾眼症狀。一般來說，建議參照以下做法：

請繼續往下閱讀...

●輕度乾眼症：如果只是偶爾感到眼睛乾澀，例如長時間盯著電腦、閱讀或處於空調環境下，建議每4-6小時滴一次即可。可以幫助維持眼表濕潤度，減少乾燥不適。

●中度乾眼症：若乾眼症狀較明顯，像是經常感覺眼睛發癢、有異物感或疲勞，建議每2-4小時滴一次。確保淚液層穩定，減少角膜受到摩擦而產生不適。

●重度乾眼症：若是嚴重乾眼症患者，眼睛經常有灼熱感、視線模糊，甚至容易發紅，建議每1-2小時滴一次，甚至可依醫師指示，使用特殊高濃度人工淚液或含玻尿酸成分的滴劑，加強保濕效果。

醫師表示，許多乾眼症患者人工淚液不離身，但並不是「點越多越好」，應依乾眼症程度不同調整使用頻率，才能真正緩解乾眼症狀；情境照。（圖取自freepik）

含保存劑vs不含保存劑

羅英源表示，可能不是每個人都了解，人工淚液可分為「含保存劑 」與「不含保存劑 」2種，含保存劑款建議一天最多使用4-6次，避免防腐劑對角膜造成刺激。如果是不含保存劑款，也就是單支拋棄式，可較頻繁使用，但仍建議每次滴1-2滴即可。如果每天需要滴人工淚液超過6次，建議選擇不含防腐劑的，以減少眼睛刺激。

羅英源特別提醒，依照個人眼睛狀況，選擇適合的使用類型與頻率，並搭配良好生活習慣，才能有效減少乾眼症帶來的不適感。如果覺得乾眼症症狀加重或長期不適，記得及時就醫，讓專業眼科醫師進一步檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法