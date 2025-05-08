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健康網》耳鳴常被誤認老化警訊！醫揭露5種潛藏疾病

2025/05/08 11:07

健康網》耳鳴常被誤認老化警訊！醫揭露5種潛藏疾病

醫師提醒，耳鳴不是病，卻可能是病的信號，代表五個潛藏疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕母親節快到了，如果想常聽到媽媽的話，不妨關心媽媽的耳朵。當你發現，媽媽最近時常聽不清楚，老是重複問「你在說什麼？」，進一步關心時卻又說只是耳鳴。醫師提醒，耳鳴不只是小毛病，可能是身體發出的五大健康警訊，應盡快進行聽力檢查。

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」指出，許多中年女性或長輩經常出現耳鳴症狀，卻誤以為是正常老化而忽略，長輩可能會說：「我耳朵沒問題，只是你們講太快、太小聲。」事實上，耳鳴不是病，卻有可能是病的信號，代表五個潛藏疾病。

警訊一：耳朵損傷或聽力退化

這是最常見的耳鳴原因。當耳朵接收聲音的能力變差，大腦會「自己補聲音」，於是會開始聽到無中生有的「嗶」、「嘶」、「嗡」聲。如果耳鳴超過兩週未改善，就應該檢查聽力功能。

警訊二：耳垢堆積，堵住耳道

別再相信「耳屎會自己掉出來」的老說法了。過多耳垢會影響聲音傳導，甚至壓迫耳膜，引起耳鳴。要留意的是，自己掏耳朵可能越掏越進去，建議讓耳鼻喉科醫師幫忙清潔。

警訊三：藥物副作用傷到聽神經

部分抗生素、利尿劑、化療藥物等都有「耳毒性」，長期服用可能會損傷聽神經、內耳結構，引發耳鳴。如果媽媽有慢性病、長期用藥，出現耳鳴絕對不能忽略。

警訊四：高血壓或血管異常引起血流聲

耳朵對血流的變化很敏感，若血管異常、壓力過高，可能會出現節奏感的耳鳴，像心跳聲。這類耳鳴常常與高血壓、動脈硬化有關，是身體的早期預警。

警訊五：壓力與焦慮影響神經系統

表面堅強的媽媽，其實最容易「壓力內傷」。 長期高壓、過度勞累、焦慮失眠，都可能影響大腦與神經系統，導致耳鳴持續發作，尤其在夜深人靜時特別明顯。

胡皓淳說，年過40歲女性族群，若出現耳鳴、聽力減退、情緒疲憊等多重症狀時，不可輕忽。早期就診能防止聽力進一步惡化，守住生活品質。

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