帶狀疱疹患者疫後增加！議員籲補助弱勢 中市衛生局研議

衛生局長曾梓展表示，補助弱勢戶打帶狀疱疹的疫苗，預算相當高，但會研議看看。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中老年人容易罹帶狀疱疹，民進黨中市議員張玉嬿今（7）天在市議會指出，在新冠疫情後，罹帶狀疱疹的人數有上升，50歲以上是高風險族群。雖傳染力不高，但是一旦罹患了會產生劇烈的神經痛，由於帶狀疱疹的疫苗價格非常高，弱勢民眾難以支應，很多縣市都有補助中低收入及低收入戶，要求台中市也應該補助弱勢民眾，縮小健康的不平等。

衛生局長曾梓展表示，帶狀疱疹的新型要打兩劑，每1劑要9千到1萬，2劑1萬9，即使只補助弱勢，會超過1億。但市府的預算有限，要推動有困難，但會研擬辦理。

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民進黨市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達今天在市議會針對帶狀疱疹疫苗是否可補助弱勢提出詢問。張玉嬿表示，新冠疫情之後，罹帶狀疱疹的人數比例升高，根據美國傳染病協會有一項研究指出，感染新冠疫情後，50歲以上中老年人罹帶狀疱疹增加15%；也推測新冠肺炎及長新冠會導致免疫淋巴球下降，而免疫力下降讓皮蛇發作。

張玉嬿表示，疾管署有委託台大研究報告，國人一生32.2%會得帶狀疱疹，而50歲以上高風 險。雖傳染力不高，但罹患後會有劇烈的神經疼痛。

張玉嬿強調，很多縣市如新竹、花蓮、苗栗、連江等有補助弱勢施打疫苗，而新北、台南及嘉義今年開始補助弱勢。但桃園在今（2025）年下半年，由於帶狀疱疹的疫苗價格非常高，弱勢民眾難以支應，要求台中市也應該補助弱勢民眾。

市議員張玉嬿（左二）等多位市議員要求市府要補助弱勢民眾打帶狀疱疹的疫苗。（記者蘇金鳳攝）

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