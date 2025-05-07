澎湖醫院啟動社區健康篩檢 防範高血壓與高血糖

澎湖醫院家醫科醫師李子羚醫師領軍，前進興仁健康篩檢。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖醫院持續推動社區健康促進，由醫療團隊前進入興仁社區，舉辦社區健康篩檢活動，關懷居民健康狀況。現場提供免費量血壓、測血糖、健康諮詢等多項服務，吸引眾多鄉親踴躍參與。

此次活動由澎湖醫院家醫科醫師李子羚醫師領軍，她向居民深入講解高血壓與高血糖的潛在風險及其預防方法。李子羚指出：「高血壓與糖尿病是慢性疾病中最常見也最容易被忽略的兩項指標，初期通常沒有明顯症狀，但長期控制不佳會導致心血管疾病、中風、腎功能惡化等嚴重後果。」

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李子羚提醒，如果身體長期處於高血糖的狀況會容易影響體內的血管神經，包括眼睛會有視網膜病變、腎臟功能下降、肢體刺痛酸麻、傷口癒合不易等，若也有血壓高的狀況，造成心血管疾病的機率也會較高。

澎湖醫院深入社區，進行健康及醫療保健宣導。（澎湖醫院提供）

針對血糖及血壓高的民眾，會建議先改變平時的生活型態，包括飲食及運動的調整，飲食方面要控制精緻糖類的攝取，如蛋糕、麵包、餅乾都較會影響血糖的波動，血壓高的話要避免高鹽食物，多攝取高鉀、高鈣、高鎂的食物，如深綠色蔬菜、豆乾、低脂奶類等，及減少飽和脂肪的攝取，如豬油、肥肉等。

其他如戒煙、有喝酒的民眾要適量飲酒、肥胖的民眾則需要減重。運動的部分則建議每週至少150分鐘、中等程度以上的運動，如快走、慢跑、腳踏車、游泳等。

李子羚補充說，經過三到六個月的生活習慣改善後，若血糖及血壓還是無法達到良好的控制，建議要開始降血壓及降血糖的藥物治療。

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