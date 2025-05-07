經期逾20天心悸 血紅素過低急輸血！因子宮瘜肉

指出，女性進入更年期，經期可能不規則；若有出血量過多、天數超過很多天，一定要提高警覺。（患者非當事人，記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中一名40多歲的婦人，半年來月經不正常，天數長達10多天，朋友都告訴她，這是更年期正常的現象，不要擔心。然她在看診前，經期居然達20多天，心悸、暈眩的症狀更明顯，嚴重影響生活。就醫時，醫師注意到她的臉色慘白，抽血發現血紅素只有4.0 gm/dl，是正常值的三分之一；緊急輸血至少1500 C.C.，進一步檢查子宮有瘜肉，經過治療後才逐漸恢復正常。

大甲李綜合醫院婦產科主治醫師張文榮表示，該患者長達半年時間，每個月的經期長達10多天，不僅時間比較長，而且出血量也比過去還要多，還時常心悸、暈眩，原本不以為意，後來症狀愈來愈嚴重，變得無力幾乎要昏厥，到院就診時，經期已經達20多天而且還沒停止，整個人臉色慘白沒血色，抽血檢查有嚴重貧血，血紅素只有4.0 gm/dl（女性正常為12.0～16.0gm/dl），緊急安排住院，輸血至少1500 C.C.。

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張文榮研判，患者可能有子宮內膜病變，推斷有子宮肌瘤或瘜肉，才會造成經期不正常、出血量多。進一步檢查，果真發現子宮有瘜肉，因此把瘜肉刮除，再搭配用藥；兩個多月後，患者才逐漸恢復正常，回診時，臉色比較紅潤，也沒有經常性的心悸、頭暈。

患者指出，自己經期每個月長達10多天，原本不以為意，因為朋友告訴她，「這是更年期正常現象！」結果卻是撐到身體無力，感覺快要虛脫才就診。

張文榮指出，女性進入更年期，雖然經期週期會改變，天數可能延長或縮短，變得不規則，但是一旦有出血量過多、天數超過很多天，一定要提高警覺，趕緊就醫，「千萬不要認為更年期的現象就不治療！」只要月經天數超過一個禮拜以上，或是週期太密集、出血量大，就是不正常，有可能是子宮內膜瘜肉、子宮肌瘤、子宮內膜異常增生或子宮內膜癌造成。

張文榮說，更年期的婦女朋友最常忽略經期的不正常，若是出血量過多導致貧血，會有頭暈、氣喘、心悸等症狀，嚴重者還會有嗜睡、食慾不振、心臟擴大，甚至心衰竭等症狀，提醒女性患者不要害羞，要就醫檢查。

一名婦人經期不正常達半年，導致貧血，血紅素低於標準1/3。（記者張軒哲攝）

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