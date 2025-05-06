健康網》天天洗頭還是油 ？ 問題恐出在「這4種」貼身物品

不少男性對於明明每天洗澡時，都已順便洗頭了，但還是常出油感到困擾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性覺得很困擾，明明每天都有洗頭，為什麼頭髮還是很快就油油的？DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓於其臉書粉專「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」指出，除了洗髮方式可能有問題外，身邊那些長期使用卻沒有定期更換的貼身物品，可能才是讓你頭髮變油、皮膚問題不斷的真正元凶！男性最容易忽略清潔更換的4種貼身物品分別是安全帽內襯與帽子、枕頭與枕頭套、毛巾與浴巾，以及梳子。

安全帽內襯與帽子 小心成細菌溫床

機車騎士注意了！柯博桓提醒，每天戴著安全帽奔馳，卻從未清洗或更換內襯，可能是造成頭皮問題的主要原因！

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安全帽內襯長期接觸頭皮，會吸附大量油脂、汗水和髒污，成為細菌滋生的溫床。當再次戴上時，這些細菌就會回到頭皮，導致出油、頭皮屑甚至異味！建議安全帽內襯至少每3個月清洗1次，若已使用超過1年，就應考慮更換新的內襯。同理，那些你喜愛的棒球帽、毛帽，如果已經戴了一整季卻從未洗過，現在就該去洗了！

醫師提醒，安全帽內襯長期接觸頭皮，會吸附大量油脂、汗水和髒污，成為細菌滋生的溫床，建議安全帽內襯至少每3個月清洗1次；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

枕頭與枕頭套 應訂定換洗週期

枕頭會吸收頭皮油脂、臉部油脂、口水和汗水，還會累積大量塵蟎！研究顯示，使用2年的枕頭，其重量有高達10%來自塵蟎和塵蟎排泄物！這些物質會不斷刺激頭皮和皮膚，導致頭皮出油加速、痘痘問題惡化。

柯博桓建議，枕頭套每週更換清洗，而枕頭本身則應每1-2年更換一次。尤其是容易出油或有皮膚問題的男性，更應縮短更換週期！

枕頭會頭皮油脂、臉部油脂、口水和汗水，還會累積大量塵蟎！醫師建議，枕頭套每週更換清洗，而枕頭本身則應每1-2年更換一次；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

毛巾應每3天更換1次 浴巾週週換洗

男性使用毛巾的壞習慣太常見了！洗臉毛巾、擦髮毛巾、浴巾混著用，用完隨手掛在潮濕的浴室，一條毛巾用上好幾個月才更換.，這些行為都在無形中傷害皮膚和頭皮健康！

潮濕的毛巾是細菌的天堂，研究顯示，使用1週未更換的毛巾，其細菌數量可比馬桶還多！這些細菌會回到你的頭皮和皮膚，導致油脂分泌失調。建議洗臉毛巾每3天更換一次，浴巾每週更換，而且使用後要放在通風處晾乾，不要堆在潮濕角落=.

梳子常清洗 不讓細菌有機可趁

你多久洗一次梳子？很多男性可能回答：「從來沒有？」但事實上，我們每次都在梳子上掉落約1500萬個皮膚細胞，加上汗水和體油的分泌，梳子很快就會變成細菌和塵蟎的溫床。

當你每次梳理頭髮，這些髒東西就會反覆留在你的頭皮跟頭髮上，頭髮和皮膚自然容易出油、長痘痘！

對於容易出油的男性，建議梳子至少每1-2週清洗、更換1次，若是夏季或運動量大的人，可能需要每週清洗。特別提醒，細菌可不會因為看不見就不存在！

梳子需定期清洗、更換，以避免變成細菌和塵蟎的溫床；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

防出油應指腹洗髮 洗髮精徹底沖洗乾淨

柯博桓提醒，如果天天洗頭還是油，除了檢視這些貼身物品的清潔狀況外，也要反思你的洗髮方式是否正確！使用適合你頭皮類型的洗髮產品，用指腹而非指甲按摩頭皮，確保洗髮精完全沖洗乾淨，這些都是基本但重要的步驟。別讓不當的清潔習慣，成為你形象的絆腳石！保持乾淨整潔，不只是對自己負責，也是對身邊人的尊重！

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