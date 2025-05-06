自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》天天洗頭還是油 ？ 問題恐出在「這4種」貼身物品

2025/05/06 20:59

不少男性對於明明每天洗澡時，都已順便洗頭了，但還是常出油感到困擾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

不少男性對於明明每天洗澡時，都已順便洗頭了，但還是常出油感到困擾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性覺得很困擾，明明每天都有洗頭，為什麼頭髮還是很快就油油的？DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓於其臉書粉專「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」指出，除了洗髮方式可能有問題外，身邊那些長期使用卻沒有定期更換的貼身物品，可能才是讓你頭髮變油、皮膚問題不斷的真正元凶！男性最容易忽略清潔更換的4種貼身物品分別是安全帽內襯與帽子、枕頭與枕頭套、毛巾與浴巾，以及梳子。

安全帽內襯與帽子 小心成細菌溫床

機車騎士注意了！柯博桓提醒，每天戴著安全帽奔馳，卻從未清洗或更換內襯，可能是造成頭皮問題的主要原因！

安全帽內襯長期接觸頭皮，會吸附大量油脂、汗水和髒污，成為細菌滋生的溫床。當再次戴上時，這些細菌就會回到頭皮，導致出油、頭皮屑甚至異味！建議安全帽內襯至少每3個月清洗1次，若已使用超過1年，就應考慮更換新的內襯。同理，那些你喜愛的棒球帽、毛帽，如果已經戴了一整季卻從未洗過，現在就該去洗了！

醫師提醒，安全帽內襯長期接觸頭皮，會吸附大量油脂、汗水和髒污，成為細菌滋生的溫床，建議安全帽內襯至少每3個月清洗1次；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，安全帽內襯長期接觸頭皮，會吸附大量油脂、汗水和髒污，成為細菌滋生的溫床，建議安全帽內襯至少每3個月清洗1次；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

枕頭與枕頭套 應訂定換洗週期

枕頭會吸收頭皮油脂、臉部油脂、口水和汗水，還會累積大量塵蟎！研究顯示，使用2年的枕頭，其重量有高達10%來自塵蟎和塵蟎排泄物！這些物質會不斷刺激頭皮和皮膚，導致頭皮出油加速、痘痘問題惡化。

柯博桓建議，枕頭套每週更換清洗，而枕頭本身則應每1-2年更換一次。尤其是容易出油或有皮膚問題的男性，更應縮短更換週期！

枕頭會頭皮油脂、臉部油脂、口水和汗水，還會累積大量塵蟎！醫師建議，枕頭套每週更換清洗，而枕頭本身則應每1-2年更換一次；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

枕頭會頭皮油脂、臉部油脂、口水和汗水，還會累積大量塵蟎！醫師建議，枕頭套每週更換清洗，而枕頭本身則應每1-2年更換一次；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

毛巾應每3天更換1次 浴巾週週換洗

男性使用毛巾的壞習慣太常見了！洗臉毛巾、擦髮毛巾、浴巾混著用，用完隨手掛在潮濕的浴室，一條毛巾用上好幾個月才更換.，這些行為都在無形中傷害皮膚和頭皮健康！

潮濕的毛巾是細菌的天堂，研究顯示，使用1週未更換的毛巾，其細菌數量可比馬桶還多！這些細菌會回到你的頭皮和皮膚，導致油脂分泌失調。建議洗臉毛巾每3天更換一次，浴巾每週更換，而且使用後要放在通風處晾乾，不要堆在潮濕角落=.

梳子常清洗 不讓細菌有機可趁

你多久洗一次梳子？很多男性可能回答：「從來沒有？」但事實上，我們每次都在梳子上掉落約1500萬個皮膚細胞，加上汗水和體油的分泌，梳子很快就會變成細菌和塵蟎的溫床。

當你每次梳理頭髮，這些髒東西就會反覆留在你的頭皮跟頭髮上，頭髮和皮膚自然容易出油、長痘痘！

對於容易出油的男性，建議梳子至少每1-2週清洗、更換1次，若是夏季或運動量大的人，可能需要每週清洗。特別提醒，細菌可不會因為看不見就不存在！

梳子需定期清洗、更換，以避免變成細菌和塵蟎的溫床；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

梳子需定期清洗、更換，以避免變成細菌和塵蟎的溫床；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

防出油應指腹洗髮  洗髮精徹底沖洗乾淨

柯博桓提醒，如果天天洗頭還是油，除了檢視這些貼身物品的清潔狀況外，也要反思你的洗髮方式是否正確！使用適合你頭皮類型的洗髮產品，用指腹而非指甲按摩頭皮，確保洗髮精完全沖洗乾淨，這些都是基本但重要的步驟。別讓不當的清潔習慣，成為你形象的絆腳石！保持乾淨整潔，不只是對自己負責，也是對身邊人的尊重！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中