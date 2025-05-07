國合會將於WHA場邊舉辦論壇 盼專業展現台灣善的力量

第78屆世界衛生大會（WHA）將於本月19日起在瑞士日內瓦登場。圖為去年世界衛生大會。（路透檔案照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）將於本月19日起在瑞士日內瓦登場。為了從台灣在國際間的公衛作為角度宣傳台灣，國合會今年在WHA期間，將於5月20日舉辦「運用智慧科技提升醫療可近性（Empowering through Inclusive Healthcare: Leveraging Smart Technologies for Accessibility）」場外論壇。國合會副秘書長謝佩芬表示，台灣一直想加入國際組織，而國合會推動的許多項目皆吻合世界衛生組織（WHO）的宗旨，希望藉由各國衛福部組團至日內瓦的機會，用專業的角度展現台灣善的力量。

謝佩芬今（6）日表示，台灣一直想加入國際組織，而國合會在公衛醫療等領域，在多個國家都有重要角色，例如友邦巴拉圭多達7成人口使用台灣的醫療資訊系統，友好國家索馬利蘭也與國合會有醫療衛生領域的合作。

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謝佩芬指出，國合會推動的項目吻合世界衛生組織（WHO）的宗旨，他們今年特別於WHA場外舉辦論壇，希望除了說明台灣本身有優良的健保、公衛醫療之外，也突出台灣在其他國家的建樹；論壇邀請巴拉圭衛福部次長Jose Ortellado進行專題演講，並與產官學研、非政府組織交流，藉此機會展現台灣善的力量。

國合會說明，「運用智慧科技提升醫療可近性」場外論壇為國合會與世界兒童權利組織（Terre des Hommes）及台灣醫界聯盟共同舉辦，將邀請瑞士日內瓦大學與世界兒童權利組織等理念相近的國際夥伴，共同探討數位健康的創新實踐，並與來自多國的醫衛領袖及專家學者共同探討數位健康與智慧醫療如何促進全民健康覆蓋（Universal Health Coverage, UHC）及健康平權。

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