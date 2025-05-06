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建立本土醫藥供應鏈因應美關稅衝擊 衛福部：朝此方向努力

2025/05/06 21:06

衛福部表示，持續建立本土醫藥供應鏈，以因應美關稅衝擊。（資料照）

衛福部表示，持續建立本土醫藥供應鏈，以因應美關稅衝擊。（資料照）

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨醫師立委王正旭今於立法院院會質詢指出，目前世界在美國關稅政策和談判的衝擊下，藥品、醫材有成本提高導致相關費用轉嫁消費者的疑慮。他建議，在醫療生技與健康產業的發展策略上，更應朝建立本土生產鏈，並努力整合進全球供應鏈等方向邁進，化危機為轉機，朝第二座護國神山的發展方向努力；衛福部長邱泰源表示，目前政府的確就是朝這些建議的方向努力。

立院院會今續邀請卓榮泰率相關部會首長進行施政總質詢。王正旭質詢指出，在美國關稅政策的衝擊下，有成本提高致相關費用轉嫁消費者的疑慮，比方說目前世界主要原料藥都來自中國和印度，若美確定對中、印進口原料課徵高額關稅，即便相關藥品最後在美國製造，也可能導致藥品費用的轉嫁和提高。

王正旭表示，衛環委員會於4月16日，已針對我國藥品和醫材的穩定供應進行過專案報告和質詢，當時他提醒衛福部，除了藥品、醫材外，也該同時注意疫苗和血液製劑的穩定供應。然而，今天他更期待，我國的醫療生技與健康產業，可以化危機為轉機，走出新方向，甚至朝第二座護國神山的發展方向努力。

民進黨立委王正旭建議，在醫療生技與健康產業的發展策略上，更應朝建立本土生產鏈，並努力整合進全球供應鏈等方向邁進。（王正旭國會辦公室提供）

民進黨立委王正旭建議，在醫療生技與健康產業的發展策略上，更應朝建立本土生產鏈，並努力整合進全球供應鏈等方向邁進。（王正旭國會辦公室提供）

王正旭說，針對這次關稅衝擊，建議在醫療生技與健康產業的發展策略上，更應朝建立本土生產鏈，並努力整合進全球供應鏈，分散供應源、強化資源投入，研議納入韌性特別預算，以及納入國家政體戰略規劃，並長期挹注資源等方向邁進。

對此，邱泰源表示，目前政府的確就是朝這些建議的方向努力；以疫苗為例，目前在健康台灣推動委員會下，成立了國家疫苗產業推動小組，目前也已開過數次會議，討論如何整合產業與技術，還有如何落實疫苗國造的中長期目標。

邱泰源指出，疫苗短期供應不會有立即影響，因為都是簽長約；但就長期疫苗國產國造，甚至在醫材、藥品上，也都持續推動製造本土化，包括最近衛福部也公告，鼓勵學名藥在台製造，以及鼓勵中藥材原料自產，以建立本土產業鏈，避免過度依賴國外。透過中西藥和醫材產製的本土化，達到供應上的韌性。

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