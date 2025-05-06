健康網》季節交替腸胃拉警報？ 4保養重點穩定腸道

黃士維指出，溫差過大會擾亂腸道內益生菌與壞菌的平衡，增加腸胃炎與腹瀉的風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春季天氣乍暖還寒，不少民眾一換季就出現腹瀉、消化不良等腸胃問題。對此，秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在其臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家- 秀傳醫療體系」發文提醒，氣溫劇烈變化確實可能影響腸胃健康，應飲食調整、規律作息、做好保暖措施、避免冷飲冷食，來保護腸胃健康。

溫差過大 增腹瀉風險

黃士維指出，氣溫驟降時，身體會優先將血液集中至心臟和大腦等重要器官，導致腸胃血流減少，進而影響腸胃蠕動，出現消化不良或便秘。此外，溫差過大會擾亂腸道內益生菌與壞菌的平衡，增加腸胃炎與腹瀉的風險。

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不僅如此，天冷時民眾常攝取辛辣、油膩等高負擔飲食，導致胃酸過多、胃痛等情況加劇。而天氣陰晴不定也會影響情緒，增加壓力，進一步干擾自律神經運作，引發腸胃不適。

黃士維建議，多吃高纖食物如地瓜、燕麥、蔬果，並每日攝取1500至2000毫升水分，促進腸胃蠕動；圖為情境照。（圖取自freepik）

4方面調整 保護腸胃健康

1. 飲食調整：避免辛辣、油炸、過甜食物及咖啡因，減少腸胃負擔。適量攝取富含益生菌的食品如優格、泡菜、味噌，有助維持腸道菌相穩定；多吃高纖食物如地瓜、燕麥、蔬果，並每日攝取1500至2000毫升水分，促進腸胃蠕動。

2. 規律作息：避免熬夜，維持良好睡眠品質；透過日常散步、瑜伽等活動促進腸胃循環；適當緩解壓力，如冥想、深呼吸、聽音樂，皆有助改善腸道功能。

3. 保暖措施：日夜溫差大時，應適當增添衣物，特別注意腹部保暖，如穿高腰衣物或使用肚圍，以免腸胃受寒。

4. 避免冷飲冷食：即使白天氣溫偏高，也應少喝冰飲、少吃冷食，以免刺激腸胃造成不適。

黃士維提醒，季節交替期間更需留意身體信號，透過簡單但確實的日常保養，便能有效降低腸胃不適的發生率，維持健康生活。

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