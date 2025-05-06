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健康網》瑪卡何時吃更有感？ 5保健品最佳「食」機曝光
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕隨著全球養生風氣盛行，許多人平時有補充保健品的習慣，但保健品吃錯時間，效果可是會打折的喔！營養師李婉萍在臉書專頁發影片分享，鐵及酵素適合餐後30分鐘吃、魚油飯後1小時內一定要吃、瑪卡早飯後30分鐘吃補元氣、鋅隨餐或飯後皆可。
另外，李婉萍指出，有些保健品在服用時有其眉角，最好不要跟某些食物一起吃，例如鐵質就需要避開菠菜、茶、豆類等草酸食物，以免影響吸收率。
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保健品食用時機大公開 鐵勿空腹吃
●瑪卡：早餐後30分鐘內吃，有助於補充元氣；如果想要更有精神，可以於晚餐後再來1顆。
●鐵質：不要空腹吃，容易引起身體不適，餐後30分鐘內吃完最佳。此外，服用時要避開「草酸食物」，如菠菜、茶、豆類，因為這些食物會影響鐵的吸收率。
●魚油：飯後1小時內一定要吃完，因為它是「脂溶性維生素」，要和食物中的油脂一起吸收。
●酵素：可以飯後30分鐘吃，有助於排便順暢。
●鋅：飯後或隨餐吃皆可，記得搭配富含「蛋白質」的食物，能加強吸收力。
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