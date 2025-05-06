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健康 > 心理精神

台中農改場藉園藝療育 助思覺失調症患者重返職場

2025/05/06 17:34

台中農改場開發的園藝療育工具，可邊踩腳踏車邊觀察植物，非常有趣。（記者楊媛婷攝）

台中農改場開發的園藝療育工具，可邊踩腳踏車邊觀察植物，非常有趣。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部台中農業改良場和台中榮總合作，透過園藝療育強化思覺失調症患者手部精細動作與肢體協調，在12週的團體療育活動後，24位患者在臨床症狀、角色功能、自我照顧能力、精細動作等都有顯著進步，其中還有2名患者順利重返職場。

國內思覺失調症盛行率約千分之6，患者會出現妄想、幻覺、注意力與記憶力降低、情緒淡漠、缺乏自信、缺乏社交動機、細動作功能減退等症狀。

台中榮總精神部主任侯伯勳表示，患者除定期接受醫療藥物治療，仍需復健，園藝療育就是最好的復健治療方式之一，透過12週每週1次約90分鐘接觸植園藝療育課程，患者的自我照顧能力、日常生活功能等都大幅改善，也更願意互動並與他人溝通，甚至有8.33%患者經12週園藝療育後，願意跨出家門重返職場，認為這都是綠色處方箋園藝療育帶來的效果。

台中農改場開發的園藝療育工具包含趣味的花盆萬花筒。（記者楊媛婷攝）

台中農改場開發的園藝療育工具包含趣味的花盆萬花筒。（記者楊媛婷攝）

台中農改場場長楊宏瑛表示，該場開發園藝療育課程活動，除和台中榮總合作，也在綠色照護站等推動，讓許多長者也透過園藝療育強化手部精細動作與肢體協調，提升認知功能，她表示為提升安全性與互動趣味，還開發3類共10款園藝療育工具，包含將花盆改造為萬花筒，還有可以邊騎腳踏車邊賞花等工具，兼具趣味與療育。

台中農改場推動園藝療育，讓更多長輩與特殊患者可透過課程提升手部細部動作與認知功能。（記者楊媛婷攝）

台中農改場推動園藝療育，讓更多長輩與特殊患者可透過課程提升手部細部動作與認知功能。（記者楊媛婷攝）

楊宏瑛進一步指出，過去園藝療育遇到的瓶頸是環境維護不容易，因此該場也依在地性、多年生、易開花及強健耐候等條件，篩選出具強化視、聽、嗅、味及觸等五種感官體驗植物及療育花園套組，具多年生、易照顧及低維護成本特性，適用於社區、醫療機構等場域，如該場和台中榮家合作，重新布置榮家的花園，讓花園保持四季常綠，讓許多榮家長者更願意到花園走走、曬太陽。

台中場說明，療育活動方案、工具及花園套組已推廣至中部農村社區、農村綠色照顧站及醫院等，建置22處療育花園，累積47.8萬人次接觸花園。

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