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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》年過40頻尿、解尿不順？ 5大護攝護腺食物一次看

2025/05/06 17:29

營養師指出，攝取茄紅素能幫助維護攝護腺健康，尤其熟番茄搭配油脂，吸收效果更好；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，攝取茄紅素能幫助維護攝護腺健康，尤其熟番茄搭配油脂，吸收效果更好；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男性年過40後，頻尿、夜尿、排尿不順等攝護腺問題逐漸浮現，不堪其擾。營養師王證瑋分享5種有助於保養攝護腺的食物，如含鋅的牛肉、含精胺酸的芝麻、含Omega-3的鮭魚、含硒的糙米，以及含茄紅素的熟番茄，與油脂搭配吸收率更佳。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，男性平時在日常生活中，只要掌握正確的營養素與飲食習慣，就能有效延緩老化帶來的攝護腺不適。他列出以下5種對攝護腺保養至關重要的營養素：

鋅 攝護腺健康必備

鋅（Zinc）參與男性荷爾蒙製造，也是攝護腺濃度最高的礦物質，能抑制攝護腺細胞過度增生、維持組織正常功能。常見食物來源有南瓜籽、牡蠣、牛肉、全穀類。

精胺酸 增加血液循環

精胺酸（L-Arginine）是一種天然胺基酸，有助提升血液循環與尿流順暢。有研究顯示，精胺酸可以改善下泌尿道症狀（LUTS）與夜尿頻率。常見食物來源有南瓜籽、芝麻、堅果、雞肉、大豆。

營養師表示，南瓜籽含鋅與精胺酸，有助於守護男性健康；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，南瓜籽含鋅與精胺酸，有助於守護男性健康；示意圖。（圖取自freepik）

茄紅素 護攝護腺抗氧化

茄紅素（Lycopene）是天然紅色素，具強效抗氧化力，可減少攝護腺細胞的自由基傷害，吸收率以「熟番茄」為佳，可搭配「油脂」提高吸收。常見食物來源有熟番茄、番茄醬、西瓜、紅柚。

Omega-3 對抗慢性發炎

攝護腺肥大與慢性發炎息息相關，Omega-3脂肪酸能減少組織發炎、改善排尿不適。常見食物來源有鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽、核桃。

硒 強化免疫與抗癌防線

硒（Selenium）有助調節免疫、減少氧化壓力，並可能降低攝護腺癌風險，與維生素E搭配使用效果更佳。常見食物來源有巴西堅果、海產、蛋、糙米。

王證瑋指出，從上述飲食建議中可發現，南瓜籽同時富含鋅與精胺酸，是攝護腺保養的天然聖品，日常飲食中可多攝取。另外，需避免高油脂、高膽固醇與加工肉品等，會加重攝護腺發炎與壓力。

最後，王證瑋提醒，攝護腺健康與生活品質息息相關，千萬別等到有症狀才開始重視。除了補充營養素之外，也要記得每年定期至泌尿科做檢查，才能趁早發現問題、及早處理。

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