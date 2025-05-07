健康網》頻尿不一定是水喝太多 醫曝2原因

頻尿的原因很多，不一定是水喝太多。找出真正的原因，才能讓你安心不再跑廁所；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人都有這樣的經驗，明明才剛上完廁所，過沒多久又想尿尿。醫師提醒，不一定是因為水喝太多，這種頻尿情況，背後可能有兩個常見原因，找到真正的原因，治療就有效果。

婦產科醫師杜依儒在臉書指出，頻尿的背後可能是兩個截然不同的原因，處理方式也完全不同，找出真正的原因，才能讓你安心不再跑廁所。

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第一種原因：骨盆底肌肉鬆弛

這種情況比較常出現在媽媽或年紀大的人身上。因為支撐膀胱的肌肉變鬆了，尿尿時會排不乾淨，過一下子又有尿意，還可能在咳嗽、跳躍或跑步時漏尿。

杜依儒建議，可以少喝咖啡和少吃刺激性食物，並加強「凱格爾運動」來訓練肌肉。如果覺得運動太難記、做得不對，也可以考慮使用G動椅，直接靠機器幫忙做運動，坐著就能幫助訓練，像是在幫肌肉健身。

第二種原因：間質性膀胱炎

這是因為膀胱黏膜受傷，就算膀胱裡只裝一點點尿，也會讓人覺得很想上廁所。

另外，膀胱慢性發炎進而纖維化、硬化，也會讓膀胱容量變小，一點點尿就想去廁所，可以用膀胱鏡檢查出來。

頻尿部分需要靠膀胱內打玻尿酸，可以在粘膜形成保護層，減少刺激感，減少一直想跑廁所的感覺。也可以使用PRP注射在膀胱，利用自體修復因子直接修復粘膜，降低神經敏感性，改善頻尿

平日生活要留意飲食控制，像是少喝茶、咖啡，少吃辣，也可以在膀胱裡打玻尿酸來保護內膜，或打PRP幫助自我修復，減少不舒服的感覺。

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