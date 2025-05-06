健康網》4步驟完成開胃台式泡菜！ 有助維護視力

營養師分享，台式泡菜對人體有諸多好處，例如膳食纖維能促進腸蠕動、 醋可以穩定餐後血糖，以及低熱量高飽足感；示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣越來越熱，是不是偶爾會感到沒胃口、吃不下？數位營養諮詢專家錢靜蓉在臉書專頁「Emma營養師-錢靜蓉 營養保健。親子育兒。生活分享。」發文分享1道開胃料理「台式泡菜」，只要簡單4步驟即可享用。而且泡菜對人體有諸多好處，其中的膳食纖維能促進腸蠕動、植化素有助於抗發炎、醋可以穩定餐後血糖，以及低熱量高飽足感，清爽又美味。

準備材料

高麗菜800公克（去芯、撕小片）、刨絲紅蘿蔔15公克、鹽30公克（用於脫水用）、砂糖120公克、白醋150毫升（亦可使用米醋）。

請繼續往下閱讀...

料理4步驟

1.製作糖醋液：將砂糖與白醋一同加熱至糖完全溶解，放涼備用。

2.蔬菜脫水處理：將撕成小片的高麗菜與鹽混合均勻，靜置約3小時以促進脫水。過程中建議每隔30分鐘攪拌1次，以均勻釋出水分；紅蘿蔔絲也可同樣以少量鹽稍作軟化處理，靜置約15–30分鐘。

3.清洗與瀝乾：將已脫水的高麗菜與紅蘿蔔以冷水沖洗，洗去多餘鹽分，再充分瀝乾。

4.醃漬入味：將處理好的蔬菜放入乾淨、無油無水的密封容器中，倒入放涼的糖醋液。封蓋冷藏醃漬至少24小時，即可食用。

營養師列出台式泡菜料理4步驟，製作可口又營養的台式泡菜。（圖取自錢靜蓉臉書）

台式泡菜4益處 抗氧化又護眼

●富含膳食纖維：高麗菜與紅蘿蔔是優質的非澱粉類蔬菜來源，有助於促進腸道蠕動、維持消化系統健康。

●低熱量、高飽足感：泡菜本身熱量低，適合作為控制體重或增加蔬菜攝取量的餐食配菜。

●提供植化素與抗氧化物：高麗菜含有硫化合物（如葡萄糖異硫氰酸鹽）和維生素C，對身體抗氧化及抗發炎有幫助；紅蘿蔔則含有β-胡蘿蔔素，有助於維護視力與免疫功能。

●醋有助於穩定餐後血糖：醋類可減緩澱粉類食物的消化速度，進而有助於降低餐後血糖上升的幅度。

錢靜蓉指出，台式泡菜保存方式很簡單，冷藏可放置約5–7天，食用時以乾淨器具撈取也可以延長保存期限。她提醒，台式泡菜鈉含量偏高，食用時要控制攝取頻率與份量，尤其是高血壓與腎臟病患者更要特別當心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法