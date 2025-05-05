戴手套也沒用！ 彰基宣導「醫護洗手」降感染風險

副院長林慶雄親率感管中心成員至醫療單位宣導手部衛生時機與技巧，並進行有獎問答互動。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕5月5日是「世界手部衛生日」，彰化基督教醫院感管中心今天舉辦「洗手我最行」系列活動，積極推廣手部衛生觀念。彰基副院長林慶雄強調，即使戴上手套，也無法取代正確洗手的重要性，因此彰基致力於洗手運動推廣，洗手是保護病人最有效的方法。

彰基副院長林慶雄說，醫療手套雖為常見的感染預防工具，但其防護效果並非萬無一失。若於手部未清潔的情況下穿戴手套，反而可能將病原體包覆其中，甚至在接觸病人或物品後造成交叉感染風險。所以當配戴手套時，應在接觸病患後，立即脫下手套，進行洗手。

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他表示，為了進一步提升洗手品質，除了安排神秘客穿梭各病房進行稽查，還結合智慧醫療技術，推出智慧螢光洗手檢測精靈，讓每位醫護人員的洗手情況能夠得到即時檢測。

彰基「洗手我最行」體驗，運用螢光劑與智能系統，即時檢測洗手清潔度，找出盲點，有效提升員工洗手技巧。（彰基提供）

彰基感管中心主任陳昶華指出，為提升醫療照護品質，彰基成立手部衛生推動小組，致力於在全院推廣正確洗手觀念與技巧。徹底清潔雙手是醫院感染控制最重要的事，養成勤洗手的習慣，保護自己，也保護病人。

彰基兒童醫院護理部主任蕭惠祝則說，兒醫透過智能螢光辨識系統洗手體驗，確保人員洗手技巧的正確性，因為正確洗手能保護病人，更能保護自己與團隊；兒醫將持續推動手部衛生訓練與宣導，讓這好習慣深植日常工作中。

彰基致力於洗手運動的推廣，深知洗手是保護病人最有效的方法，攜手實踐「手套護一時，洗手保一世」的理念。（彰基提供）

彰基響應5月5日世界手部衛生日，感管中心舉辦「洗手我最行」系列活動，推廣正確洗手觀念。（彰基提供）

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