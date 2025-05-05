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戴手套也沒用！ 彰基宣導「醫護洗手」降感染風險
〔記者湯世名／彰化報導〕5月5日是「世界手部衛生日」，彰化基督教醫院感管中心今天舉辦「洗手我最行」系列活動，積極推廣手部衛生觀念。彰基副院長林慶雄強調，即使戴上手套，也無法取代正確洗手的重要性，因此彰基致力於洗手運動推廣，洗手是保護病人最有效的方法。
彰基副院長林慶雄說，醫療手套雖為常見的感染預防工具，但其防護效果並非萬無一失。若於手部未清潔的情況下穿戴手套，反而可能將病原體包覆其中，甚至在接觸病人或物品後造成交叉感染風險。所以當配戴手套時，應在接觸病患後，立即脫下手套，進行洗手。
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他表示，為了進一步提升洗手品質，除了安排神秘客穿梭各病房進行稽查，還結合智慧醫療技術，推出智慧螢光洗手檢測精靈，讓每位醫護人員的洗手情況能夠得到即時檢測。
彰基感管中心主任陳昶華指出，為提升醫療照護品質，彰基成立手部衛生推動小組，致力於在全院推廣正確洗手觀念與技巧。徹底清潔雙手是醫院感染控制最重要的事，養成勤洗手的習慣，保護自己，也保護病人。
彰基兒童醫院護理部主任蕭惠祝則說，兒醫透過智能螢光辨識系統洗手體驗，確保人員洗手技巧的正確性，因為正確洗手能保護病人，更能保護自己與團隊；兒醫將持續推動手部衛生訓練與宣導，讓這好習慣深植日常工作中。
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