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健康網》立夏食苦瓜綠豆！ 中醫6食材、3穴位清熱
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕立夏節氣來臨，象徵著夏季正式開始，氣溫逐漸升高，陽氣日漸旺盛。翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文指出，掌握立夏養生訣竅，有助於穩定情緒、調養心脾，讓身體元氣滿滿，清爽度夏。推薦食用苦瓜、冬瓜、蓮子、百合、綠豆、枸杞等養心、健脾、降火的食材；並按壓內關穴、足三里穴、湧泉穴3處穴位。
飲食清淡 補水祛濕是關鍵
曾柏翰建議，立夏應以「養心安神」為核心，保持情緒穩定，避免焦躁與憂鬱。民眾可透過散步、賞綠、聽輕音樂等方式與自然接觸，達到調神效果。飲食方面則宜清淡，減少油膩辛辣食物攝取，多吃蔬果並適度補水，推薦苦瓜、冬瓜、蓮子、百合、綠豆、枸杞等養心、健脾、降火的食材。
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此外，夏季濕氣重，應避免過度熬夜或劇烈運動，以免消耗心氣。適當飲用如薏仁茶、陳皮普洱茶等祛濕茶飲，有助於健脾養胃、排除體內濕氣。
3大穴位按摩 清熱穩神助好眠
曾柏翰也介紹了3個適合立夏養生的穴位：
●內關穴：有助寧心安神、緩解心悸與焦慮，適合處理夏季心煩情緒；
●足三里穴：強化脾胃功能，提升體力，預防疲勞乏力；
●湧泉穴：具清熱降火、穩定情緒之效，能改善煩躁與失眠問題。
他建議，每日可按壓上述穴位各2至3分鐘，搭配深呼吸，有助於身心平衡、暑氣退散。
立夏戶外活動也要適度
曾柏翰提醒，立夏過後天氣漸熱，仍應多到戶外曬曬太陽、活動筋骨，有助調節生理節律，但需注意適時補水與防曬，避免長時間曝曬造成身體不適。迎接立夏，從養心、健脾到日常保健，掌握節氣調養重點，讓身體在盛夏來臨前先行儲備健康能量。想深入瞭解更多立夏養生知識，不妨諮詢專業中醫師，依個人體質量身打造養生方案。
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