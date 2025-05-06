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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》跑步當作血糖藥？ 醫：養出肌力才能遠離糖尿病

2025/05/06 11:21

醫師指出，慢跑和走路像是急性穩定血糖的藥物，短時間內很有效，但若肌肉量沒同時增加，很容易發生不運動血糖就飆高；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，慢跑和走路像是急性穩定血糖的藥物，短時間內很有效，但若肌肉量沒同時增加，很容易發生不運動血糖就飆高；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常聽吃完東西散散步可減緩血糖上升，是否只要這樣做，就可遠離糖尿病威脅？對此，鄰好西醫診所醫師李思賢發文指出，慢跑和走路像是急性穩定血糖的藥物，短時間內的確很有效，但若肌肉量沒有同時增加，身體沒地方儲存葡萄糖，很容易發生沒運動就血糖飆高，反而造成血糖波動大的問題。

肌肉可讓身體儲存葡萄糖

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，當需要在餐後或短時間內，快速讓血糖下降，跑步或快走等運動方式的確很有效，因為透過肌肉收縮，可以把血糖拉進細胞裡。但相對也需要增加肌肉量，這不只是為了讓身體有更多地方可以儲存葡萄糖，還能讓葡萄糖運輸蛋白（GLUT4）的總數量上升，也可當作更長效穩定血糖的方式。

李思賢說，有氧運動確實有益健康，但均衡運動更重要。舉例來說，有些人想要穩定血糖，每天很努力做超慢跑，但只要一沒運動，血糖馬上飆高，原因就出在沒有同時增加肌肉量。尤其年過40歲的人，肌肉流失速度變快，一旦熱衷於有氧運動，很容易就會忽略肌肉的重要性，反而造成血糖波動日益劇烈。因此，建議長效和短效運動互相搭配，才能達到穩定血糖的目標。

阻力運動有助於胰島素作用

依據國健署資料，想要顧血糖，建議每週至少累積150分鐘中等強度的身體活動，如健走、太極拳、桌球或羽毛球等，並結合阻力運動及柔軟運動。因阻力運動有助於胰島素更好發揮作用、穩定血糖；而柔軟運動則能增強關節的活動範圍，減少運動過程時的僵硬感。

醫師表示，年過40肌肉流失速度變快，一旦熱衷於有氧運動，很容易就會忽略運動增加肌肉的重要性，反而易造成血糖波動大；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，年過40肌肉流失速度變快，一旦熱衷於有氧運動，很容易就會忽略運動增加肌肉的重要性，反而易造成血糖波動大；情境照。（圖取自freepik）

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