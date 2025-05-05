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健康網》立夏養生正當時！ 中醫授3招「養心祛濕」

2025/05/05 20:38

羅可雯醫師指出，「桑菊檸檬茶」可疏散風熱，替代高糖飲料，幫助緩解空調房中的乾燥不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅可雯醫師指出，「桑菊檸檬茶」可疏散風熱，替代高糖飲料，幫助緩解空調房中的乾燥不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕立夏過後就是夏季起點，濕熱天氣易引發中暑、腸胃不適、皮膚疾病等問題。扶原中醫診所中醫師羅可雯在臉書專頁指出，透過八段錦、食療、穴位按摩等3個方法，讓夏天從「心」開始清爽，從「脾」開始輕盈，為健康蓄滿能量！

立夏是陽氣生長的轉折點，透過風池、合谷、內關穴、足三里等穴位按摩，刮痧、八段錦調陰陽助排毒；「山藥薏仁排骨湯」與「桑菊檸檬茶」等食療，讓調養以「養心」與「祛濕」為主，幫助開心入夏。

3大常見夏季疾病 提早預防有妙招

羅可雯表示，立夏後常見3種夏季疾病須注意：

1. 中暑：長時間暴露於高溫環境下，出現口渴、多汗、肌肉痙攣、噁心、頭暈等症狀時，應立即移至陰涼處並補充水分與鹽分。

2. 消化道疾病：冰品、生冷及重口味食物雖暢快，卻易損害脾胃功能，引發腹瀉、胃脹等腸胃不適。

3. 皮膚病變：夏季汗液刺激皮膚，若未及時擦乾，易引起汗疹與搔癢。

穴位按摩、飲食起居 調養身心兩相宜

針對夏季常見不適，羅可雯建議，按摩風池、合谷、內關穴可緩解頭痛與噁心，平時按壓足三里有助健脾祛濕。飲食方面宜清淡，減少油膩辛辣，多攝取易消化與富含維生素的食物，並補充足夠水分，以體重乘以30毫升計算每日攝水量。例如，50公斤女性至少要喝水1500ml。

她指出，立夏後心火較旺，人容易心神不寧，應注重情緒調節，避免情緒激動，特別是年長者更要注重心臟保健。遵循「冬吃蘿蔔夏吃薑」的養生古訓，適量食用生薑有助陽氣升發，防止寒涼食物損傷脾胃。

羅可雯醫師說，立夏可練習八段錦中的「搖頭擺尾去心火」動作，改善心煩、失眠等症狀；示意圖。（資料照）

羅可雯醫師說，立夏可練習八段錦中的「搖頭擺尾去心火」動作，改善心煩、失眠等症狀；示意圖。（資料照）

刮痧、八段錦功法 調陰陽助排毒

羅可雯亦建議，可透過刮痧促進氣血循環、排出暑熱邪氣，但須避免刮後吹風或喝冰水。另可練習八段錦中的「搖頭擺尾去心火」動作，通過脊柱屈伸與經絡運行，改善心煩、失眠、口舌生瘡等症狀。

養生湯品與茶飲 清爽入夏不怕熱

為幫助民眾從飲食中調養，羅可雯分享「山藥薏仁排骨湯」與「桑菊檸檬茶」2款夏季食療。前者具健脾化濕、固腸止瀉、補虛損功效，後者則可疏散風熱、生津潤燥，替代高糖飲料，幫助緩解空調房中的乾燥不適。

預防中暑 4招牢記

隨著全球氣溫上升，台灣中暑急診人數亦年年攀升。國健署則提醒民眾防中暑4招：「躲太陽、補水分、勤防曬、要通風」，可有效減少熱傷害風險。 

羅可雯醫師分享，立夏吃「山藥薏仁排骨湯」具健脾化濕、固腸止瀉、補虛損功效；示意圖。（資料照）

羅可雯醫師分享，立夏吃「山藥薏仁排骨湯」具健脾化濕、固腸止瀉、補虛損功效；示意圖。（資料照）

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