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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

從遊戲學習！ 新北早療中心與家長帶慢飛兒長大

2025/05/05 16:56

新北市第6區早期療育社區資源中心在新店中正國小辦理親子活動，提供多樣玩具讓孩子選擇。（新北市社會局提供）

新北市第6區早期療育社區資源中心在新店中正國小辦理親子活動，提供多樣玩具讓孩子選擇。（新北市社會局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕為幫助遲緩幼兒發展，新北市第六區早期療育社區資源中心假日結合大愛關懷協會、中華民國遊戲協會，在新店區中正國小舉行「玩具的移動城堡~行動、分享、玩樂、學習愛」親子活動，邀請有自閉症特質的幼童家庭、男性照顧者與新住民家庭參加，讓家長透過專業老師的引導觀察幼童的行為，也學習如何與孩子互動，以增進發展與能力。

翔翔個性活潑，喜歡與人互動，但有合併自閉特質的他卻掌握不到技巧，看見其他孩子玩小火車時，翔翔有很高的動機，此時第6區早療社區資源中心督導林芷榕提醒爸爸說，此時就是教孩子學習詢問、輪流和等待的好機會。

越南籍的范媽媽帶著即將升小一的達達來玩，因發展有些遲緩，職能治療師建議媽媽，在遊戲互動時要有更豐富的表情、大幅度的肢體動作，以引起孩子的興趣。

越南新住民范媽媽（右2）帶著即將升小一的達達來玩，透過志工示範學習如何引導孩子玩遊戲。（新北市社會局提供）

越南新住民范媽媽（右2）帶著即將升小一的達達來玩，透過志工示範學習如何引導孩子玩遊戲。（新北市社會局提供）

中華民國遊戲協會理事長林君英（左1）向孩子示範玩具的玩法，家長在一旁學習。（新北市社會局提供）

中華民國遊戲協會理事長林君英（左1）向孩子示範玩具的玩法，家長在一旁學習。（新北市社會局提供）

中華民國遊戲協會理事長林君英表示，「遊戲行為是孩子模擬成人世界的縮影」，玩具是幫助孩子發展各類遊戲行為的好幫手，玩具行動車提供各種擬真扮家家酒道具，透過象徵性遊戲，能看出孩子在日常生活中的學習經驗。

新北市社會局長李美珍表示，截至今年3月止，新北市統計有1萬5千多名發展遲緩幼兒。0-6歲為兒童發展的黃金期，如能及早發現及早療育，非常有助益。

她指出，新北市兒童健康發展中心提供相關諮詢與資源連結等服務，歡迎洽詢2955-0885。各區早療資源中心亦會辦理各項親職講座、到宅或定點療育示範，相關資訊亦可上新北市育兒資訊網早期療育專區查詢。

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