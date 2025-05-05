少女深受腋下異味、手汗困擾 無創微波除汗助改善

黃昭瑜主任運用無創miradry療法，破壞腋下汗腺，達到止汗、除味、不需動刀、無代償的效果。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕15歲的小芳（化名）進入青春期後，不只腋下常有大量出汗與異味，就連雙手也經常因出汗濕滑，影響書寫與同儕互動，夏天更因刺鼻體味不敢靠近同學，甚至拒絕參加社團活動而就醫。經皮膚科醫師診斷，確診為「腋下多汗與輕度狐臭合併代償性手汗」，接受自費無創Miradry微波除汗療程後，症狀大幅改善，讓她找回自信。

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科主任黃昭瑜指出，春夏季節是多汗症狀惡化的高峰期，尤其青少年正處於荷爾蒙變化與社交壓力並存的時期，腋下汗水與體味常帶來極大的心理負擔。而部分接受交感神經手術治療的患者，卻可能出現「代償性出汗」，在治療腋下汗後，變成手、背、胸部等區域出汗增多，讓人進退兩難。

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黃昭瑜表示，與患者討論後，建議接受自費無創Miradry微波除汗療程，此方式為非侵入性微波技術，能精準破壞腋下汗腺及異味腺體，不僅改善多汗問題，也能減少狐臭困擾。此療法的優點包括：無需手術或全身麻醉；療程僅約1小時，術後可立即返家或上班；1次治療通常即可見效，效果長期持久；不會造成代償性出汗。

有手汗困擾者，手掌碘澱粉測試呈現大片深紫色斑塊（左），出汗旺盛；經「肉毒桿菌注射」治療後測試，顏色明顯減淡或消失（右），顯示汗腺活性大幅降低。（記者陳建志翻攝）

至於受手汗困擾的病人，黃昭瑜則建議可考慮「肉毒桿菌注射」方式治療。透過掌心注射，能暫時抑制交感神經對汗腺的刺激，效果可持續約4-6個月，特別適合因手汗導致滑手機、握手尷尬或書寫困難的族群。

黃昭瑜表示，醫師會依據問卷評估症狀嚴重度，並可搭配「碘澱粉測試」找出出汗熱區，進行個別化治療計劃。提醒無論是手汗、腋下多汗或體味問題，皆屬於「可治療的醫學症狀」，民眾無須感到羞愧，建議及早就醫治療。

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