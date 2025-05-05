健康網》吃太油狂運動？ 研究曝「這類運動」反傷心

研究顯示，吃完高脂食物後，進行中高強度運動恐不利於心臟健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃完大餐超罪惡，趕緊進行高強度運動「贖罪」？台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述1篇小鼠研究指出，不是動得越多、越快，效果越好，中高強度運動反倒會讓不利於心臟健康，只有低強度運動，如慢走等能保護心臟結構和功能。不過他也強調，不代表運動無效於健康，而是健康順序錯了，應該要先調整飲食，並從低強度運動開始，讓身體「動起來」，護健康。

張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」發文引述今（2025）年1月刊登在《Nature Communications》的1篇研究，讓老鼠吃上8週高脂高熱量飲食，再分別進行不同強度的運動訓練：慢慢走的（低強度）、中等運動（類似健身操），以及類馬拉松式的高強度訓練，來模擬現代人「吃太好又拚命運動」的生活狀態。

請繼續往下閱讀...

研究認為，吃進過多脂肪與糖份，身體試圖儲存能量，爾後又再進行高強度運動，易使脂肪酸釋放、流入心肌細胞，反不利健康；示意圖。（圖取自freepik）

研究顯示，只有慢走等低強度運動，成功保護心臟結構和功能；中高強度運動則加重心肌肥厚、收縮無力與心臟纖維化，連粒線體都出現損傷。研究人員認為，當吃進過多脂肪與糖份，身體會試圖儲存這些能量，但若同時進行高強度運動，脂肪酸大量釋放、流入心肌細胞，在代謝機制尚未穩定下，反而造成「脂毒性」（Lipotoxicity）傷害。

張家銘總結，簡而言之，這些脂肪不但沒有燃燒掉，反而堆積在心臟裡變成壞東西，讓心臟越跳越吃力，就如同1台負荷過重的老車，硬拉去爬坡，最後的結果不是進步，而是報廢。

先調整飲食 再從低強度運動訓練

怎麼吃、怎麼動才能護健康呢？張家銘指出，不代表運動無效，而是順序錯了，應該要「先吃對，再動對」，也就是先調整飲食，也就是少油、少糖、多蔬果，讓身體代謝先穩定下來，再從低強度開始，如快走、騎腳踏車、做家事、伸展操等，當身體準備好了，才有能力迎接更高強度、更全面的訓練。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法