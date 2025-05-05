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健康網》立夏重養心！ 中醫：2茶飲安神益氣又助眠

2025/05/05 16:55

中醫師表示，夏季易耗傷心氣、心陰、擾亂心神，建議飲用百合棗茶、竹蓮心茶，有助養心安神，並可改善睡眠不佳、多夢等症狀；情境照。（圖取自freepik）

中醫師表示，夏季易耗傷心氣、心陰、擾亂心神，建議飲用百合棗茶、竹蓮心茶，有助養心安神，並可改善睡眠不佳、多夢等症狀；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕立夏是迎接夏季的第1個節氣，也代表春天正式結束。雲鼎中醫診所中醫師黃懷儒分享，中醫認為夏天最易耗傷心氣、心陰、擾亂心神，因此，「養心安神、調理心脾」是養生關鍵。日常可按摩神門、少府、內關等穴位，搭配飲用百合棗茶、竹蓮心茶，有助養心安神，並可改善睡眠差、多夢等症狀。

黃懷儒於臉書專頁「雲鼎中醫診所」發文指出，人體與大自然相應，進入立夏後，氣血運行加快，有些人也容易出現以下問題：心火亢盛、心陰不足，症狀表現為心悸、胸悶，甚至心煩易怒。心神不寧的症狀表現為注意力不集中、睡眠變差，或是多夢易醒；陽氣外洩、耗氣傷神的症狀表現為汗多口渴、口臭，以及排便乾硬。

立夏養生3重點 

黃懷儒說，五行學說中夏屬「火」，與臟腑中的「心」相應；中醫則認為「心主血脈，主藏神」。因此，養心安神清心益氣順應自然與調養作息為立夏養生3大重點，推薦可飲用以下茶飲，有助身體迎接夏天到來。

百合棗茶：具養心安神、改善眠差多夢之效。準備材料百合10克+酸棗仁10克+茯神6克，加300-600毫升水煮15分鐘即可飲用。

竹蓮心茶：功效為清心降火、改善心浮煩熱、口乾舌燥。準備材料淡竹葉10克+蓮子心3克+生甘草3克，熱水沖泡或加300-500毫升水煮10分鐘，可以茶代水。

此外，黃懷儒也推薦按摩以下穴位，有益於清降心火、利濕理氣、和胃寬胸。包括神門穴（手腕橫紋小指側凹陷）：鎮靜安神，清降心火；少府穴（握拳後小指指尖觸碰掌心的位置）：清心瀉熱、利濕理氣；內關穴（手腕橫紋上兩寸、兩筋之間）：寧心安神、和胃寬胸。

中醫師分享，除茶飲可養心外，推薦按摩神門、少府、內關等穴位，也有助於安神降心火、清心瀉熱。（圖取自雲鼎中醫診所臉書）

中醫師分享，除茶飲可養心外，推薦按摩神門、少府、內關等穴位，也有助於安神降心火、清心瀉熱。（圖取自雲鼎中醫診所臉書）

飲食避免辛辣煎炸冷

另外，黃懷儒建議，日常飲食可適量食用蓮藕、苦瓜、綠豆、百合、冬瓜等清心健脾的食物，少吃辛辣煎炸，避免助火生濕，也要避免食用冰涼飲品，以免損傷脾陽，進而導致飲食停滯、消化不良、腹瀉。

至於情緒與生活調整方面，黃懷儒指出，應規律飲食、適量運動，但避免過度流汗；並應保持充足睡眠，養心助脾。若有任何不適，仍須尋求醫師的專業建議，不要只求助於網路或自行服用藥物。

中醫師提醒，立夏時節可適量食用苦瓜、綠豆等清心健脾食物，避免辛辣煎炸與冰品，以免損傷脾陽，導致消化不良、腹瀉；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師提醒，立夏時節可適量食用苦瓜、綠豆等清心健脾食物，避免辛辣煎炸與冰品，以免損傷脾陽，導致消化不良、腹瀉；示意圖。（圖取自freepik）

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