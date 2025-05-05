自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

母親節抱一下！手臂環繞媽媽腰圍測出健康警訊

2025/05/05 15:09

公益衛教大使趙小僑與兒子示範擁抱量腰圍。（記者林志怡攝）

公益衛教大使趙小僑與兒子示範擁抱量腰圍。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕週日即將迎來母親節，除了陪伴媽媽慶祝佳節外，醫師建議民眾可以透過擁抱來關心媽媽的健康。台灣肥胖醫學會指出，產後與更年期是女性2大肥胖高峰，只要腰圍超過80公分就要提高警覺，民眾環抱媽媽的腰部、雙臂交疊並緊握手肘時，如果抱不緊，建議之後多留意媽媽的腰圍健康。

台灣肥胖醫學會理事長林文元指出，女性的賀爾蒙每個月都在變化，且變動幅度比男性更明顯，對體重有很大的影響，我國成年女性每2人就有1人腰圍過大，且腰圍每增加10公分，心血管疾病風險就會增加3.4%，另腰圍大於88公分的女性，高血壓風險是正常腰圍女性的5.53倍、糖尿病風險是5.38倍。

林文元解釋，「產後」及「更年期」更是女性2大肥胖高峰，其中女性體重若在產後6週內無法恢復到產前的10%以內，就屬於「產後肥胖」，且約75%的女性在產後一年仍無法回到懷孕前的體重，除荷爾蒙變化的影響外，還與胎兒壓迫母親下腔靜脈、孕期飲食、坐月子習俗等有關。

此外，女性50歲以後將迎來更年期，此一年齡層受賀爾蒙變化、代謝減慢、胰島素阻抗、飲食作息改變等因素影響，腹部肥胖比率超過6成，體重平均增加3.4公斤、腰圍平均增加5.7公分，也成為肥胖的高風險族群，且體重過重的停經後婦女，罹患乳癌的風險將增加1.5倍，肥胖者則增加超過2倍。

醫師呼籲民眾，可以趁母親節關注媽媽的腰圍健康。（記者林志怡攝）

醫師呼籲民眾，可以趁母親節關注媽媽的腰圍健康。（記者林志怡攝）

林文元提醒，女性腰圍大於80公分就屬於肥胖，而雙臂張開的長度大約就等於身高，民眾可以趁母親節抱抱媽媽，表達感謝之餘，用雙手繞過媽媽的腰部、雙臂交疊並緊握手肘，如果抱不緊，可能就要注意媽媽是否腰圍過大。

此外，成大醫院家庭醫學部主任吳至行說，肥胖與200多種疾病有關，尤其腹部肥胖會大幅增加心血管疾病風險，但體重過重者只要能減少5%的體重，多方面的健康指標就能得到改善，減重15%心血管死亡、心臟衰竭風險就會明顯降低。

吳至行強調，如果真到了需要減重的程度，不能只靠自己的意志力，除了飲食、運動之外，還要有適當的藥物配合，目前衛福部正式通過的藥物有4種，包括針劑、口服藥等劑型，民眾只要諮詢專業肥胖醫師，就能得到最妥適的協助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中