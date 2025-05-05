母親節抱一下！手臂環繞媽媽腰圍測出健康警訊

公益衛教大使趙小僑與兒子示範擁抱量腰圍。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕週日即將迎來母親節，除了陪伴媽媽慶祝佳節外，醫師建議民眾可以透過擁抱來關心媽媽的健康。台灣肥胖醫學會指出，產後與更年期是女性2大肥胖高峰，只要腰圍超過80公分就要提高警覺，民眾環抱媽媽的腰部、雙臂交疊並緊握手肘時，如果抱不緊，建議之後多留意媽媽的腰圍健康。

台灣肥胖醫學會理事長林文元指出，女性的賀爾蒙每個月都在變化，且變動幅度比男性更明顯，對體重有很大的影響，我國成年女性每2人就有1人腰圍過大，且腰圍每增加10公分，心血管疾病風險就會增加3.4%，另腰圍大於88公分的女性，高血壓風險是正常腰圍女性的5.53倍、糖尿病風險是5.38倍。

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林文元解釋，「產後」及「更年期」更是女性2大肥胖高峰，其中女性體重若在產後6週內無法恢復到產前的10%以內，就屬於「產後肥胖」，且約75%的女性在產後一年仍無法回到懷孕前的體重，除荷爾蒙變化的影響外，還與胎兒壓迫母親下腔靜脈、孕期飲食、坐月子習俗等有關。

此外，女性50歲以後將迎來更年期，此一年齡層受賀爾蒙變化、代謝減慢、胰島素阻抗、飲食作息改變等因素影響，腹部肥胖比率超過6成，體重平均增加3.4公斤、腰圍平均增加5.7公分，也成為肥胖的高風險族群，且體重過重的停經後婦女，罹患乳癌的風險將增加1.5倍，肥胖者則增加超過2倍。

醫師呼籲民眾，可以趁母親節關注媽媽的腰圍健康。（記者林志怡攝）

林文元提醒，女性腰圍大於80公分就屬於肥胖，而雙臂張開的長度大約就等於身高，民眾可以趁母親節抱抱媽媽，表達感謝之餘，用雙手繞過媽媽的腰部、雙臂交疊並緊握手肘，如果抱不緊，可能就要注意媽媽是否腰圍過大。

此外，成大醫院家庭醫學部主任吳至行說，肥胖與200多種疾病有關，尤其腹部肥胖會大幅增加心血管疾病風險，但體重過重者只要能減少5%的體重，多方面的健康指標就能得到改善，減重15%心血管死亡、心臟衰竭風險就會明顯降低。

吳至行強調，如果真到了需要減重的程度，不能只靠自己的意志力，除了飲食、運動之外，還要有適當的藥物配合，目前衛福部正式通過的藥物有4種，包括針劑、口服藥等劑型，民眾只要諮詢專業肥胖醫師，就能得到最妥適的協助。

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