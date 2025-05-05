勤洗手更健康！ 醫曝戴手套仍有病菌入侵風險

國泰醫院院長簡志誠（ 左六）率領主管們響應世界手部衛生日宣導活動。（國泰醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕世界衛生組織（WHO）訂定每年5月5日為「世界手部衛生日」，國泰醫院院長簡志誠表示，在後疫情時代，許多民眾仰賴戴手套防疫，但研究發現，即使是醫療人員依標準作業流程脫手套後，仍有4.5%會受到病毒、細菌污染，提醒，使用手套前後都要洗手。

簡志誠指出，手套暗藏許多肉眼看不見的病菌，有些極微小的病菌會穿過手套進入皮膚，研究也顯示，受過專業訓練的醫療人員依照標準作業流程脫除手套後，仍有4.5%會受到病毒、細菌污染。

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簡志誠強調，洗手是杜絕病菌藉由手部傳染最簡單、有效的方式，戴手套不能取代洗手，使用手套前後都要洗手。此外，過度使用手套也會增加醫療廢棄物及對環境造成影響，不利永續發展。

國泰醫院內科部副部主任暨感染科醫師陳立羣提醒，使用肥皂進行手部衛生，能去除95%以上的病菌，比酒精搓手更有效，尤其在「吃東西前、摸過寵物後、回到家後、如廁後、在外玩耍後及擤鼻涕後」等時機洗手，不僅可保護自己，也保護家人及他人健康。

陳立羣指出，酒精噴手不是萬能，千萬別忽略酒精殺不死的病毒，如傳染力強的腸病毒及諾羅病毒等，若家長未落實手部衛生，恐會造成無行為能力的嬰幼兒感染腸病毒，嚴重恐導致肝炎、腦炎和敗血症等併發症；感染諾羅病毒，則可能會導致脫水及電解質不平衡，進而出現抽搐現象，若延誤就醫，甚至可能導致死亡。

國泰醫院舉行世界手部衛生日，活動內容包括手部衛教宣導演講、趣味遊戲等，如利用洗手體驗箱活動，讓民眾戴上手套後塗螢光劑，脫除手套後再運用紫外線觀測儀器檢測手上是否殘留螢光劑，以了解脫除手套後的手部狀況，提升適當使用手套也要手部衛生的認知，進而深化正確洗手的重要性。

台大醫院上午也舉辦以「手住抗藥新戰役」為主題的宣導活動，旨在提升病友與醫護人員對手部衛生與抗生素抗藥性防治的認識。台大醫院院長吳明賢表示，透過洗手將病菌阻絕，保護自己更保護別人，最重要的是不讓敵人進入身體，預防勝於治療。

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