男性晚生精子不良率增 小孩思覺失調症恐提早發病

國衛院研究發現，當男生生育年齡越高時，精子累積新生突變數較多，進而增加「不良率」，造成子代思覺失調症的發病年齡提早。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國人晚婚晚育趨勢明顯，國家衛生研究院最新研究發現，即使夫妻遺傳相關檢查正常，但當男生生育年齡越高時，精子累積新生突變數較多，進而增加「不良率」，造成子代思覺失調症的發病年齡提早，提醒民眾把握適齡生育。

根據內政部人口統計，112年女性平均生育年齡為32.4歲，從民國80年以來上升5.2歲，同時男性平均生育年齡也上升4.3歲，達到34.6歲。

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國衛院副院長陳為堅表示，提到晚育風險，通常第一個聯想到的是高齡產婦對於母嬰健康的風險，但生小孩不只是女生的事，也必須釐清男生較晚生育的影響。

有鑑於此，陳為堅與國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員王世亨、台大健康數據拓析統計研究所助理教授馮嬿臻等人合作，利用全基因體定序探討男性生育年齡對於子代精神健康的影響，成果已發表在國際期刊《分子精神病學》（Molecular Psychiatry）上。

王世亨說明，過去研究觀察到男性生育年齡越高，子代思覺失調症風險增加，且發病年齡較早，但未有實證直接評估與量化。此次研究團隊針對5個多發性思覺失調症家庭進行全基因體定序，每個家庭均有1對健康父母與3名罹病的孩子，經由比對父母與子代的基因序列，辨識出子代帶有新生突變，也就是非遺傳自父親或母親的變異，但通常8成與父親、2成與母親有關。

王世亨指出，過去對於男性生育年齡與子代健康的相關性，就有一派為新生突變假說，主要是男性精子一生中不斷進行分裂，年紀越大的男性，精子累積的新生突變數相對較多，進而增加子代罹病風險。

王世亨表示，經由此次研究分析發現，男性生育年齡每延後1歲，子代平均多帶有1.5個新生突變，若50歲以上生小孩，孩子新生突變數上看超過100個；而子代每多帶1個新生突變，思覺失調症發病年齡平均提早0.16年。男性生育年齡較晚與子代思覺失調症發病年齡較早的相關性，大約有30%可由新生突變解釋。

陳為堅指出，此項研究證實影響寶寶健康的因素繁多，不能只看遺傳，精子累積的新生突變數就是無形的沉默風險，造成生殖過程出現「誤差」，若以半導體比喻，就是「不良率」的概念。不過，另一筆研究資料發現，男性20歲以前生育，其他問題風險也會增加。

馮嬿臻說明，經由家族研究較群體研究更能有效控制影響因子、強化因果推論，且也透過台灣人體生物資料庫比對驗證，確保內容信心度，相信全基因體定序對於複雜性疾病的光譜，例如癌症、思覺失調症等，可助洞悉特定基因風險，推動精準醫療。

國家高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成指出，大家不要被研究結果嚇到，有些人老來得子，仍生出健康寶寶，基因就是機率的事情，但仍呼籲生小孩要盡早，國家政策也宜導向工作環境彈性化，讓民眾不必擔心生養小孩要做太多工作上的變動，以提高適齡生育意願。

根據衛福部國健署建議，鼓勵女性於25歲至35歲之間、男性則在40歲以前完成生育。

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