自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

男性晚生精子不良率增 小孩思覺失調症恐提早發病

2025/05/05 12:56

國衛院研究發現，當男生生育年齡越高時，精子累積新生突變數較多，進而增加「不良率」，造成子代思覺失調症的發病年齡提早。（記者林惠琴攝）

國衛院研究發現，當男生生育年齡越高時，精子累積新生突變數較多，進而增加「不良率」，造成子代思覺失調症的發病年齡提早。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國人晚婚晚育趨勢明顯，國家衛生研究院最新研究發現，即使夫妻遺傳相關檢查正常，但當男生生育年齡越高時，精子累積新生突變數較多，進而增加「不良率」，造成子代思覺失調症的發病年齡提早，提醒民眾把握適齡生育。

根據內政部人口統計，112年女性平均生育年齡為32.4歲，從民國80年以來上升5.2歲，同時男性平均生育年齡也上升4.3歲，達到34.6歲。

國衛院副院長陳為堅表示，提到晚育風險，通常第一個聯想到的是高齡產婦對於母嬰健康的風險，但生小孩不只是女生的事，也必須釐清男生較晚生育的影響。

有鑑於此，陳為堅與國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員王世亨、台大健康數據拓析統計研究所助理教授馮嬿臻等人合作，利用全基因體定序探討男性生育年齡對於子代精神健康的影響，成果已發表在國際期刊《分子精神病學》（Molecular Psychiatry）上。

王世亨說明，過去研究觀察到男性生育年齡越高，子代思覺失調症風險增加，且發病年齡較早，但未有實證直接評估與量化。此次研究團隊針對5個多發性思覺失調症家庭進行全基因體定序，每個家庭均有1對健康父母與3名罹病的孩子，經由比對父母與子代的基因序列，辨識出子代帶有新生突變，也就是非遺傳自父親或母親的變異，但通常8成與父親、2成與母親有關。

王世亨指出，過去對於男性生育年齡與子代健康的相關性，就有一派為新生突變假說，主要是男性精子一生中不斷進行分裂，年紀越大的男性，精子累積的新生突變數相對較多，進而增加子代罹病風險。

王世亨表示，經由此次研究分析發現，男性生育年齡每延後1歲，子代平均多帶有1.5個新生突變，若50歲以上生小孩，孩子新生突變數上看超過100個；而子代每多帶1個新生突變，思覺失調症發病年齡平均提早0.16年。男性生育年齡較晚與子代思覺失調症發病年齡較早的相關性，大約有30%可由新生突變解釋。

陳為堅指出，此項研究證實影響寶寶健康的因素繁多，不能只看遺傳，精子累積的新生突變數就是無形的沉默風險，造成生殖過程出現「誤差」，若以半導體比喻，就是「不良率」的概念。不過，另一筆研究資料發現，男性20歲以前生育，其他問題風險也會增加。

馮嬿臻說明，經由家族研究較群體研究更能有效控制影響因子、強化因果推論，且也透過台灣人體生物資料庫比對驗證，確保內容信心度，相信全基因體定序對於複雜性疾病的光譜，例如癌症、思覺失調症等，可助洞悉特定基因風險，推動精準醫療。

國家高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成指出，大家不要被研究結果嚇到，有些人老來得子，仍生出健康寶寶，基因就是機率的事情，但仍呼籲生小孩要盡早，國家政策也宜導向工作環境彈性化，讓民眾不必擔心生養小孩要做太多工作上的變動，以提高適齡生育意願。

根據衛福部國健署建議，鼓勵女性於25歲至35歲之間、男性則在40歲以前完成生育。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中