視力再生曙光！ 抗體藥解鎖視網膜修復 小鼠重見光明

南韓科學家找到促進視力恢復的潛在療法；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓科學家開發出1種實驗性抗體藥物，在小鼠實驗中成功誘導視網膜神經細胞再生，恢復了受損視力。這項發表於《自然通訊》（Nature Communications）的研究，透過解鎖眼睛自身的修復機制，為治療視網膜退化性疾病帶來了新希望。

科學新聞網站《Science Alert》報導，研究的關鍵在於抑制1種名為「Prospero同源框蛋白1」（Prox1）的蛋白質。正常情況下，Prox1在細胞調控中有其作用，但在視網膜受損後，它會進入稱為穆勒膠質細胞（MG）的支持細胞，阻礙其啟動再生程序。這種再生能力在斑馬魚等動物中存在，但在哺乳類中則受到Prox1的限制。

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來自韓國科學技術院（KAIST）的研究團隊所開發的抗體藥物，能有效阻止Prox1進入穆勒膠質細胞。實驗顯示，當Prox1被阻斷後，小鼠受損視網膜內的穆勒膠質細胞得以重新編程，轉化為視網膜前驅細胞，進而再生受損的神經元，最終恢復視力。令人鼓舞的是，此再生效果在小鼠身上可持續六個月以上，是首次在哺乳動物中觀察到如此長期的視網膜神經再生。

研究團隊解釋，阻斷Prox1從鄰近神經元轉移至MG細胞，是啟動再生的關鍵步驟。儘管這項成果意義重大，但距離應用於人體尚有長路要走，研究人員預計，臨床試驗最快可能於2028年展開。此發現不僅揭示了哺乳動物眼睛難以自我修復的關鍵生物學原因，也證明了重新啟動這種再生能力的潛力。

全球有數億人受到視網膜色素病變、青光眼等退化性眼疾之苦，視力一旦喪失便難以復原。隨著人口老化，維持視覺健康日益重要。這項研究有望為這些目前缺乏有效療法的患者，提供延緩甚至逆轉失明的新途徑。KAIST生物學家李恩靜（Eun Jung Lee）表示，團隊的目標正是為此類患者提供解決方案。

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