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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》立夏飲食5重點！ 學者：吃苦降火、紅色食物養心

2025/05/05 17:27

學者建議，立夏多吃苦瓜、芥藍、茶葉、蓮子心等苦味食物，有助於清熱解毒、降心火、提神醒腦；示意圖。（圖取自photoAC）

學者建議，立夏多吃苦瓜、芥藍、茶葉、蓮子心等苦味食物，有助於清熱解毒、降心火、提神醒腦；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（5）日是24節氣中的「立夏」，象徵著春天即將結束，夏季正式開始。營養學者洪泰雄在臉書表示，從中醫與營養學角度來看，這是1個調養心氣、清熱解暑的關鍵時節，因此提供5大飲食建議，包括：多吃苦味食物清心降火；紅色食物補心氣、養心神；多攝取含鉀與水分多的蔬果助補水、排毒；適量喝茶消暑；以及飲食宜清淡不油膩，維持身體健康。

1. 多吃「苦味食物」—清心降火：如苦瓜、芥藍、茶葉、蓮子心等食物，有助於清熱解毒、降心火、提神醒腦。

2. 紅色食物—補心氣、養心神：夏季對應五臟中的「心」，紅色入心經，如吃紅豆、紅棗、番茄或適量龍眼乾等紅色食物，可養心安神、促進血液循環。

學者指出，夏季對應五臟中的「心」，紅色入心經，如吃紅豆、紅棗、番茄或適量龍眼乾等紅色食物，可養心安神、促進血液循環；示意圖。（圖取自freepik）

學者指出，夏季對應五臟中的「心」，紅色入心經，如吃紅豆、紅棗、番茄或適量龍眼乾等紅色食物，可養心安神、促進血液循環；示意圖。（圖取自freepik）

3. 多攝取含鉀與水分多的蔬果—補水+排毒：冬瓜、小黃瓜、西瓜、奇異果、芭樂等蔬果富含鉀與水分，可幫助調節體溫、利尿排毒、預防中暑。

4. 適量喝茶或飲品：選擇薄荷茶、菊花茶、決明子茶、綠豆湯，助清熱解暑、促進代謝。

5. 飲食宜「清淡不油膩」：烹調上以蒸、燙、涼拌為主，減少煎炸。另外，應少吃高脂高糖、辛辣刺激性食物，避免加重心臟與腸胃負擔。

學者提醒，立夏飲食宜「清淡不油膩」，避免煎炸，應少吃高脂高糖、辛辣刺激性食物，避免加重心臟與腸胃負擔；示意圖。（圖取自photoAC）

學者提醒，立夏飲食宜「清淡不油膩」，避免煎炸，應少吃高脂高糖、辛辣刺激性食物，避免加重心臟與腸胃負擔；示意圖。（圖取自photoAC）

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