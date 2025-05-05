部澎菊島糖友家族講習 帶領病友對抗「國病」

澎湖醫院舉行「菊島糖友家族講習」，帶領糖友抵抗國病。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕根據國民健康署統計，國人10大死因中糖尿病排名第5名，每6秒就有1人死亡，糖尿病的併發症影響國人健康不容小覷，醫療負擔相當龐大，同時也影響糖友日常工作及生活品質。為了提供糖友對疾病的認知，協助糖友建立互助網絡，澎湖醫院於舉辦「菊島糖友家族講習」。

醫療專業領域由澎湖醫院新陳代謝科醫師王旭君說明糖尿病定義、常見症狀與危險因素，針對症狀提出精準對策與治療目標。同時，也蒐集臨床上，民眾對胰島素的各類疑惑，透過專業經驗為糖友親切地提供關於胰島素的正確新知，建立對胰島素治療的信心。

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王旭君詳盡地介紹胰島素使用時機與優點，提出5大迷思並一一擊破，分享專業建議，期望終止糖友猶豫期，遵從醫師指示服用藥物，提供更安心的用藥參考。

新陳代謝科王旭君醫師向糖友們說明，糖尿病正確用藥觀念。（澎湖醫院提供）

此外，護理師陳佩蔤介紹常見糖尿病慢性併發症，包括中風、腎病變、心血管疾病及視網膜病變。糖尿病患者過往只注意血糖的控制而忽略身體其他狀況，尤其是常常在眼睛模糊或看不見時才來求診，此時眼底已是增殖性視網膜病變合併玻璃體出血，恐怕要透過手術才能回復部分視力。因此應每年定期進行眼底追蹤檢查，以達早期發現早期治療之效果。

而低血糖是糖尿病治療過程中可能出現的急性併發症，個管師徐佩玉分享低血糖常發生的時機、症狀、處置與預防方式，提醒糖友「15的法則」，掌握在低血糖的處置措施，迅速處理才不會造成傷害。

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