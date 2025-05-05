南消邀骨科醫陳建宏談骨刺 助打火兄弟防職業傷害

骨科醫師陳建宏（站立者）到南市消防局分享常見骨科傷病問題，指導正確的預防與治療觀念。（陳建宏骨科診所提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕消防人員工作常配戴裝備、搬運重物，易產生骨科方面傷害。台南市政府消防局近日邀請骨科醫師陳建宏演講「漫談骨刺人生」，針對常見骨科問題、正確姿勢與預防運動傷害等議題，透過生動專業分享，增進骨骼保健知識、預防執勤中潛在的職業傷害，讓打火兄弟對身體健康有更正確的觀念與應對方式。

陳建宏指出，消防工作常需長時間配戴裝備、搬運重物及從事高強度任務，極易產生肩、腰、膝等部位的慢性或急性傷害，經由建立骨質疏鬆、骨刺、退化性關節炎等相關知識，並透過肌力訓練、姿勢調整與運動保健技巧，達到自我保護目的。

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陳建宏也針對日常生活骨關節保健，及介紹常見的骨科門診疾病，並提醒消防弟兄提早預防，包括大家對骨刺的迷失，誤以為有骨刺就是骨癌，到骨質疏鬆的預防與治療；同時針對常用3C容易導致的2大骨科併發症，長期低頭族帶來的「頸椎和腰椎」不適，做系統性的病因探討，並做預防、疼痛控制暨復健介入。

骨科醫師陳建宏（右）到南市消防局分享常見骨科傷病問題、教消防兄弟正確姿勢與預防運動傷害。（陳建宏骨科診所提供）

陳建宏說，預防是最好的醫學、運動是最好的治療，提醒大家日常生活工作或是生活姿勢，都要養成抬頭挺胸、少駝背；再輔以事實核心的阻力訓練，配合善用在單位內的健身設備，利用下班時空檔，在足夠軟身收操的狀況下，透過漸進性的阻力訓練強筋健骨，若有疼痛儘早諮詢相關醫師，避免產生運動傷害。

南市長黃偉哲表示，消防人員在第一線保護市民生命財產安全，他們的健康是城市安全的基石。藉由辦理醫學講座，強化消防職安教育，盼消防夥伴多學習、落實於日常與值勤中。消防局長李明峯也說，預防勝於治療，職場安全不僅止於裝備與標準作業程序，更涵蓋個人體能保養與健康知識建立，未來會持續規劃類似教育訓練，守護消防弟兄姊妹的職場健康。

骨科醫師陳建宏（中白袍者）到南市消防局分享常見骨科傷病問題、教消防兄弟正確姿勢與預防運動傷害。（陳建宏骨科診所提供）

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