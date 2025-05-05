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響應世界肺高壓日 屏基成立照護團隊
〔記者羅欣貞／屏東報導〕今（5）日是「世界肺高壓日」，屏東基督教醫院宣布成立「肺高壓照護團隊」，為南台灣肺高壓患者提供早期診斷與全方位照護。
屏基院長吳榮州表示，屏基為響應這個重要日子，正式成立「肺高壓照護團隊」，整合心臟內科、胸腔內科、復健科、放射診斷科、藥劑科、營養科及物理治療師，共同打造多專業、跨領域的肺高壓全人照護模式，推動早期診斷與全面照護，為南台灣患者帶來更完整、即時的醫療服務。
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屏基副院長暨中華民國肺動脈高血壓關心協會理事長黃偉春表示，「肺高壓」是指血液流經肺部血管時，肺動脈壓力異常升高的情況，其中若因肺動脈血管阻力增加，導致心臟右心室負荷過重，則被稱為「肺動脈高壓」。這類疾病初期症狀並不明顯，且容易與其他呼吸或心血管疾病混淆，因此經常被延誤診斷。
黃偉春指出，肺動脈高壓的5大典型症狀可以透過「喘、咳、血、腫、暈」口訣記憶，分別為：活動時感覺呼吸困難、持續性咳嗽、咳出帶血痰液、雙腿或腳踝浮腫、容易頭暈或突然昏厥。
黃偉春提醒民眾，由於早期肺高壓患者常常沒有特異性症狀，或僅有輕微不適，容易被忽視，一旦病情進展至中重度階段，即使是日常輕微活動也可能導致呼吸困難、昏厥、脈搏急促、咳血，甚至出現唇色發紫的現象，嚴重甚至引發右心衰竭，造成生命危險。因此，早期發現、早期診斷、及時治療是延緩病程、提升生活品質的關鍵。
屏基心臟內科主任張雲德表示，肺高壓照護團隊的成立，秉持「以病人為中心」理念，提供從篩檢、診斷、藥物治療、心肺復健到營養與心理支持的全方位照護服務。透過跨科整合，不僅能加速診斷流程，也能依據患者病況量身打造個人化治療計畫，從多方面提升治療效果，讓患者獲得更好的預後。
屏基復健科主任王重元說明，近年來，肺動脈高壓的治療已有長足進展，藥物選擇日益多樣化，若能及早診斷、適時介入治療，可有效延緩病情惡化、改善心肺功能，並大幅提升患者的生活品質及存活率。此外，配合心肺復健與生活方式調整，也能有效輔助藥物治療的成效。
黃偉春呼籲民眾，若發現自己或家人有不明原因的喘、咳、下肢腫脹或容易頭暈的情況，尤其是已有心肺疾病病史的高風險族群，應提高警覺，及早至醫療院所進行評估與檢查。
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