響應世界肺高壓日 屏基成立照護團隊

響應5月5日「世界肺高壓日」，屏東基督教醫院宣布成立「肺高壓照護團隊」。（屏基提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今（5）日是「世界肺高壓日」，屏東基督教醫院宣布成立「肺高壓照護團隊」，為南台灣肺高壓患者提供早期診斷與全方位照護。

屏基院長吳榮州表示，屏基為響應這個重要日子，正式成立「肺高壓照護團隊」，整合心臟內科、胸腔內科、復健科、放射診斷科、藥劑科、營養科及物理治療師，共同打造多專業、跨領域的肺高壓全人照護模式，推動早期診斷與全面照護，為南台灣患者帶來更完整、即時的醫療服務。

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屏基副院長暨中華民國肺動脈高血壓關心協會理事長黃偉春表示，「肺高壓」是指血液流經肺部血管時，肺動脈壓力異常升高的情況，其中若因肺動脈血管阻力增加，導致心臟右心室負荷過重，則被稱為「肺動脈高壓」。這類疾病初期症狀並不明顯，且容易與其他呼吸或心血管疾病混淆，因此經常被延誤診斷。

屏基副院長暨中華民國肺動脈高血壓關心協會理事長黃偉春說明肺高壓照護團隊。（屏基提供）

黃偉春指出，肺動脈高壓的5大典型症狀可以透過「喘、咳、血、腫、暈」口訣記憶，分別為：活動時感覺呼吸困難、持續性咳嗽、咳出帶血痰液、雙腿或腳踝浮腫、容易頭暈或突然昏厥。

黃偉春提醒民眾，由於早期肺高壓患者常常沒有特異性症狀，或僅有輕微不適，容易被忽視，一旦病情進展至中重度階段，即使是日常輕微活動也可能導致呼吸困難、昏厥、脈搏急促、咳血，甚至出現唇色發紫的現象，嚴重甚至引發右心衰竭，造成生命危險。因此，早期發現、早期診斷、及時治療是延緩病程、提升生活品質的關鍵。

屏基心臟內科主任張雲德表示，肺高壓照護團隊的成立，秉持「以病人為中心」理念，提供從篩檢、診斷、藥物治療、心肺復健到營養與心理支持的全方位照護服務。透過跨科整合，不僅能加速診斷流程，也能依據患者病況量身打造個人化治療計畫，從多方面提升治療效果，讓患者獲得更好的預後。

屏基復健科主任王重元說明，近年來，肺動脈高壓的治療已有長足進展，藥物選擇日益多樣化，若能及早診斷、適時介入治療，可有效延緩病情惡化、改善心肺功能，並大幅提升患者的生活品質及存活率。此外，配合心肺復健與生活方式調整，也能有效輔助藥物治療的成效。

黃偉春呼籲民眾，若發現自己或家人有不明原因的喘、咳、下肢腫脹或容易頭暈的情況，尤其是已有心肺疾病病史的高風險族群，應提高警覺，及早至醫療院所進行評估與檢查。

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