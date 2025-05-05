健康網》人體最缺5微量營養素 抗氧化劑補錯反致癌

醫師提醒，雖然抗氧化劑曾經被期待能抗癌、防老、護心，但科學研究並未證實高劑量補充有益，反而可能帶來副作用；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人每天吃飽飽，照理來說應該少有缺乏營養問題。不過內分泌醫師蔡明劼卻指出，根據最新研究，仍有不少人同時存在「微量營養素缺乏」的狀況。其中以維生素D、B12、鐵、葉酸與抗氧化劑最常見，其中，抗氧化營養曾經被期待有抗癌、護心等功效，卻被指出並不是多多益善，例如高劑量維生素A，可能會增加骨折與攝護腺癌風險。

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」中發文指出，儘管大多數人每天都能吃得很飽、甚至熱量過剩，但一些微量營養素的缺乏還是有可能出現。根據《新英格蘭醫學期刊》2025年的研究，應該特別注意下面幾種情況：

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維生素D 飲食、日照很重要

維生素D是目前美國最常見的缺乏營養素之一。最新調查發現，有超過1/5的人維生素D不足，而在年輕人、黑人族群、冬天、或不常喝牛奶、不曬太陽的人身上，更容易缺乏。

依據美國醫學會標準，血中濃度50nmol/L以上算是足夠，低於30nmol/L則是缺乏。有趣的是，就算有吃綜合維生素，也還是有26%的人不夠、5到7%的人缺乏。所以不能只靠補充品，飲食（比如乳製品）和日照也相當重要。

醫師引述研究指出，維生素B12只存在於動物性食物中，吃全素的人如果沒有額外補充，很容易缺乏，導致貧血、神經問題或疲勞；情境照。（圖取自freepik）

維生素B12 吃素者易缺乏

維生素B12只存在於動物性食物中，像是肉類、魚、牛奶和蛋。吃全素的人如果沒有額外補充，很容易缺乏B12，導致貧血、神經問題或疲勞。在老年人、胃切除手術後、或腸胃吸收不良的人中，也很常見。數據顯示，大約2%到4%的美國人有明顯缺乏。

抗氧化劑 不是多多益善

雖然曾經被期待能抗癌、防老、護心，但科學研究並沒有證實高劑量補充有益，反而可能帶來副作用。例：高劑量維生素A會增加骨折與攝護腺癌風險、維生素E也可能提高感染與死亡率。相對來說，有些特定配方（如C、E、鋅、葉黃素的組合）對眼睛黃斑部病變患者是有幫助的。當然，攝取天然的蔬菜水果會是最好的抗氧化物來源。

鐵 青少女、孕婦易缺乏

美國青少女中有將近4成鐵不足，嚴重的還會演變成缺鐵性貧血。月經量多、懷孕、吃素的人特別容易中招。血中「鐵蛋白」數值可以看出身體是否缺鐵。飲食方面，肉類中的「血基鐵（heme iron）」吸收率最好。如有需要可以補充鐵劑，但量多容易導致便秘或者噁心。

葉酸守護神經管 但避免過量

自從1998年起，美國強制在麵粉和米中添加葉酸，成功降低了胎兒神經管缺陷的發生率。因此，現在葉酸缺乏的問題相當少。不過，補充過量葉酸（>1000微克/天）也可能影響維生素B12的代謝，所以不宜濫補。

醫師強調，不建議亂吃補充劑來「預防疾病」，均衡的飲食型態才是根本。假如飲食型態一團糟，那麼亂槍打鳥的補充劑只是智商稅；示意圖。（圖取自freepik）

均衡飲食 顧好健康基本盤

蔡明劼指出，美國營養與飲食學會建議，若飲食無法補足，才考慮補充劑。某些族群比較容易缺乏，例如：正在成長的兒童、慢性病患者、懷孕哺乳中的婦女、老人、吃素者等。

​並強調不建議亂吃補充劑來「預防疾病」，因為目前還沒有強而有力的證據支持這種做法。均衡的飲食型態才是根本。假如飲食型態一團糟，那麼亂槍打鳥的補充劑只是智商稅，並不會讓人變得更健康。

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