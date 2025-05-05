自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

健康網》人體最缺5微量營養素 抗氧化劑補錯反致癌

2025/05/05 11:27

醫師提醒，雖然抗氧化劑曾經被期待能抗癌、防老、護心，但科學研究並未證實高劑量補充有益，反而可能帶來副作用；示意圖。（圖取自freepik）

醫師提醒，雖然抗氧化劑曾經被期待能抗癌、防老、護心，但科學研究並未證實高劑量補充有益，反而可能帶來副作用；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人每天吃飽飽，照理來說應該少有缺乏營養問題。不過內分泌醫師蔡明劼卻指出，根據最新研究，仍有不少人同時存在「微量營養素缺乏」的狀況。其中以維生素D、B12、鐵、葉酸與抗氧化劑最常見，其中，抗氧化營養曾經被期待有抗癌、護心等功效，卻被指出並不是多多益善，例如高劑量維生素A，可能會增加骨折與攝護腺癌風險。

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」中發文指出，儘管大多數人每天都能吃得很飽、甚至熱量過剩，但一些微量營養素的缺乏還是有可能出現。根據《新英格蘭醫學期刊》2025年的研究，應該特別注意下面幾種情況：

維生素D 飲食、日照很重要

維生素D是目前美國最常見的缺乏營養素之一。最新調查發現，有超過1/5的人維生素D不足，而在年輕人、黑人族群、冬天、或不常喝牛奶、不曬太陽的人身上，更容易缺乏。

依據美國醫學會標準，血中濃度50nmol/L以上算是足夠，低於30nmol/L則是缺乏。有趣的是，就算有吃綜合維生素，也還是有26%的人不夠、5到7%的人缺乏。所以不能只靠補充品，飲食（比如乳製品）和日照也相當重要。

醫師引述研究指出，維生素B12只存在於動物性食物中，吃全素的人如果沒有額外補充，很容易缺乏，導致貧血、神經問題或疲勞；情境照。（圖取自freepik）

醫師引述研究指出，維生素B12只存在於動物性食物中，吃全素的人如果沒有額外補充，很容易缺乏，導致貧血、神經問題或疲勞；情境照。（圖取自freepik）

維生素B12 吃素者易缺乏

維生素B12只存在於動物性食物中，像是肉類、魚、牛奶和蛋。吃全素的人如果沒有額外補充，很容易缺乏B12，導致貧血、神經問題或疲勞。在老年人、胃切除手術後、或腸胃吸收不良的人中，也很常見。數據顯示，大約2%到4%的美國人有明顯缺乏。

抗氧化劑 不是多多益善

雖然曾經被期待能抗癌、防老、護心，但科學研究並沒有證實高劑量補充有益，反而可能帶來副作用。例：高劑量維生素A會增加骨折與攝護腺癌風險、維生素E也可能提高感染與死亡率。相對來說，有些特定配方（如C、E、鋅、葉黃素的組合）對眼睛黃斑部病變患者是有幫助的。當然，攝取天然的蔬菜水果會是最好的抗氧化物來源。

鐵 青少女、孕婦易缺乏 

美國青少女中有將近4成鐵不足，嚴重的還會演變成缺鐵性貧血。月經量多、懷孕、吃素的人特別容易中招。血中「鐵蛋白」數值可以看出身體是否缺鐵。飲食方面，肉類中的「血基鐵（heme iron）」吸收率最好。如有需要可以補充鐵劑，但量多容易導致便秘或者噁心。

葉酸守護神經管 但避免過量

自從1998年起，美國強制在麵粉和米中添加葉酸，成功降低了胎兒神經管缺陷的發生率。因此，現在葉酸缺乏的問題相當少。不過，補充過量葉酸（>1000微克/天）也可能影響維生素B12的代謝，所以不宜濫補。

醫師強調，不建議亂吃補充劑來「預防疾病」，均衡的飲食型態才是根本。假如飲食型態一團糟，那麼亂槍打鳥的補充劑只是智商稅；示意圖。（圖取自freepik）

醫師強調，不建議亂吃補充劑來「預防疾病」，均衡的飲食型態才是根本。假如飲食型態一團糟，那麼亂槍打鳥的補充劑只是智商稅；示意圖。（圖取自freepik）

均衡飲食 顧好健康基本盤

蔡明劼指出，美國營養與飲食學會建議，若飲食無法補足，才考慮補充劑。某些族群比較容易缺乏，例如：正在成長的兒童、慢性病患者、懷孕哺乳中的婦女、老人、吃素者等。

​並強調不建議亂吃補充劑來「預防疾病」，因為目前還沒有強而有力的證據支持這種做法。均衡的飲食型態才是根本。假如飲食型態一團糟，那麼亂槍打鳥的補充劑只是智商稅，並不會讓人變得更健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中