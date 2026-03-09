婦洗腎5年竟脊椎骨折 醫：當心腎性骨病變找上門

台南市立醫院腎臟科醫師蘇靜君提醒洗腎患者要防範腎性骨病變問題。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名68歲婦人接受洗腎治療5年，長期有血磷過高情形，雖曾接受飲食衛教，但對飲食與藥物配合度不佳，每月抽血數值不理想；長期有背痛問題，過去以止痛藥緩解，近期發現藥效變差，檢查發現脊椎出現多處壓迫性骨折。腎科醫師提醒洗腎病人若未妥善控制體內鈣、磷與副甲狀腺素，可能導致「腎性骨病變」，增加骨折與心血管疾病風險。

多數人認為洗腎是腎功能衰竭後的替代治療，卻忽略長期腎功能不全可能引發的併發症。台南市立醫院腎臟科醫師蘇靜君指出，腎臟除了排除代謝廢物、也參與體內礦物質與荷爾蒙的調節。當腎功能嚴重下降時，體內磷無法有效排出，同時活化維生素D的能力降低，導致鈣吸收不足。為了維持血鈣平衡，身體會刺激副甲狀腺分泌更多副甲狀腺素，使骨頭裡的鈣釋放到血液中，長期下來就造成骨質流失，形成所謂「腎性骨病變」。

蘇靜君表示，腎性骨病變屬於慢性腎臟病礦物質與骨骼異常的一部分，在洗腎患者中很常見，疾病初期往往沒有明顯症狀，但隨著病程進展，可能出現骨頭痠痛、關節不適或肌肉無力，嚴重時甚至輕微跌倒就發生骨折。此外，血中鈣磷失衡也可能造成血管鈣化，增加心血管疾病風險。

為預防腎性骨病變，蘇靜君建議洗腎患者定期抽血追蹤血鈣、血磷與副甲狀腺素數值；飲食須限制高磷食物攝取，如加工食品（不碰）、含磷添加物飲料、部分堅果及內臟類食物等，白米飯、青菜、肉類可以，並依醫囑服用磷結合劑，減少腸道對磷的吸收。對含高磷飲食部分有疑慮，可請教營養師。

另，醫師也會依檢驗結果補充活性維生素D或調整藥物，控制副甲狀腺素過度分泌；若副甲狀腺持續亢進，可能需要手術治療，透過藥物與飲食雙管齊下，多數能有效維持體內礦物質平衡。蘇靜君建議洗腎患者規律回診、定期抽血追蹤及遵循飲食守則，是預防腎性骨病變的重要關鍵。

