76歲男術後疤痕反覆鼓起 竟是「腹壁疝氣」作祟

新北市立土城醫院一般外科主任黃崧峰指出，腹壁切口疝氣若未及時治療，恐引發腸嵌頓、腸阻塞，甚至腸壞死等嚴重併發症。（新北市立土城醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕1位76歲的程先生，多年前因腹腔腫瘤接受傳統開腹手術，術後追蹤穩定，但近期手術疤痕上方逐漸隆起，咳嗽或搬重物時腫塊特別明顯，就醫診斷為「腹壁切口疝氣」，經與醫療團隊討論，進行達文西機械手臂疝氣修補手術，透過3個小孔完成疝氣缺口縫合與人工網膜置放，術後當天即可下床活動，疼痛明顯減輕，傷口癒合迅速。

新北市立土城醫院一般外科主任黃崧峰表示，腹壁切口疝氣是腹部手術後常見併發症之一，在曾接受開腹手術者中的發生率約10%至30%，主要是腹壁筋膜或肌肉未完全癒合，使腹腔內腸道或脂肪經由缺口突出，形成可觸及的腫塊，造成腹壁切口疝氣的原因多元，與手術種類與複雜度、高齡、肥胖、營養不良、術後傷口感染相關；長期慢性咳嗽、便祕及頻繁用力造成腹內壓升高，也會增加風險，若未及時治療，疝氣可能惡化，甚至引發腸嵌頓、腸阻塞或腸壞死等嚴重併發症。

新北市立土城醫院一般外科主任黃崧峰說明，電腦斷層影像顯示腹部手術傷口處出現疝氣，導致腸道突出（黃圈處），增加手術難度及病患術後恢復的天數。（新北市立土城醫院提供）

黃崧峰提醒，腹壁切口疝氣並非單純疤痕外觀問題，若發現手術疤痕處反覆鼓起，且在咳嗽、用力或站立時更加明顯，應盡早就醫，醫師會根據患者病史、腹壁狀況及疝氣大小，評估最適合的治療方式。

他說明，傳統腹壁切口疝氣修補手術通常需要再次切開較大傷口，術後疼痛明顯、恢復期長，且復發風險較高，相比之下，微創疝氣修補手術僅需數個小切口，即可完成疝氣缺口修補與人工網膜置放，大幅減輕術後疼痛與傷口照護負擔，也能縮短住院與恢復時間、復發率較低。

土城長庚醫院指出，自2024年9月起，達文西疝氣修補手術已納入健保給付，院內材料自費約10萬至15萬元之間，達文西機械手臂手術具備高解析3D立體影像及靈活精準操作的優勢，能在狹小空間內完成高精度縫合與網膜固定，特別適合曾接受開腹手術或腹腔沾黏嚴重的患者，能減少組織破壞，同時降低術後疼痛及復發率。

