健康網》晨間僵硬非小事！ 醫：持續逾半小時快就醫

醫師解釋，晨僵的持續時間是從清醒後開始活動算起，直到僵硬感明顯減緩為止；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早晨起床時，常感到關節僵硬、動作不順？林口長庚醫院風濕過敏免疫科在臉書專頁指出，這種情況在醫學上稱為「晨間僵硬」（簡稱晨僵），常見於起床時關節卡卡、活動受限的情形，甚至可能一度無法動彈，若症狀持續逾30分鐘，需提高警覺儘快就醫。

醫師解釋，晨僵的持續時間是從清醒後開始活動算起，直到僵硬感明顯減緩為止。若這種僵硬現象經常發生，或持續超過30分鐘，甚至1小時以上，就可能與身體其他潛在疾病有關，建議務必提高警覺。

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雖然晨僵本身無法作為單一診斷依據，但許多自體免疫性疾病都可能出現類似症狀，包括類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡、乾癬性關節炎，以及反覆性風濕病等。因此，醫師提醒民眾，若有相關症狀，應儘早就醫，由專科醫師進行詳細檢查與診斷，及早治療才能避免病情惡化。

醫師說，許多自體免疫性疾病都可能出現晨僵症狀，包括類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡、反覆性風濕病等；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師也曾分享，日常可以多做3件事，來降低早晨關節疼痛的時間及程度。

●熱敷／泡澡：身體保暖能讓肌肉放鬆，當關節暖和時，較不容易出現急性疼痛的問題。不過，若處於發炎狀態者，則不建議熱敷／泡熱水澡。

●除濕：最舒適的濕度介於55-60%，維持室內濕度平衡，也可以降低關節不適感。

●按時吃藥：遵從醫囑按時吃藥很重要，不僅能減緩症狀，還可以維持關節原有功能不再惡化。對於藥物有疑慮，或是副作用問題，都可以與醫師溝通，找出適合自己的治療方法。

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