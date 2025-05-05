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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》番茄控糖護心又抗癌！ 醫教「這樣吃」吸收率翻倍

2025/05/05 08:32

醫師表示，番茄中的茄紅素能助控糖、護心又抗癌；示意圖。（圖取自pexels）

醫師表示，番茄中的茄紅素能助控糖、護心又抗癌；示意圖。（圖取自pexels）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗話說「番茄紅了，醫生的臉就綠了！」究竟番茄對健康有哪些好處？台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，番茄中的茄紅素（Lycopene）能助控糖、護心又抗癌。不過，由於茄紅素是脂溶性營養素，建議食用時加一點油、加熱一下，吸收率馬上提升好幾倍，營養滿滿。

茄紅素「細胞防彈衣」 抓住自由基防癌

張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」發文分享，現代生活壓力大、常熬夜、外食多、又離不開手機和污染，使得體內累積大量的自由基，導致細胞遭到攻擊、DNA被破壞，讓人老得快、發炎多，癌症風險也跟著上升。茄紅素就像「細胞防彈衣」，能主動抓住自由基，降低細胞損傷的風險，尤其已有研究證實，茄紅素能影響基因表現、抑制癌細胞生長，甚至或能延緩腫瘤發展。

醫師提及，番茄中的茄紅素能降低胰島素阻抗、穩定血糖；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師提及，番茄中的茄紅素能降低胰島素阻抗、穩定血糖；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

茄紅素控糖、減脂又護血管

總容易疲倦、常常腸胃悶痛、血糖起起伏伏？張家銘指出，這些徵兆恐是代謝症候群的早期訊號。研究顯示，茄紅素能降低胰島素阻抗、穩定血糖，也能幫助脂肪細胞代謝正常化。簡而言之，茄紅素有助於身體處理糖分、脂肪，減少內臟發炎與脂肪堆積的風險，雖然不是短期能看見的「爆瘦成果」，但卻是長久維持健康體態的重要後盾。

除此之外，張家銘進一步表示，茄紅素也被證實能降低壞膽固醇（LDL）、提高好膽固醇（HDL），以幫助血管舒張、穩定血壓。

烹煮番茄上，張家銘建議，由於茄紅素是脂溶性營養素，也就是生吃番茄，吸收效果較差，建議加一點油、加熱一下烹煮，吸收率馬上提升好幾倍。舉例來說，番茄炒蛋、番茄牛肉、橄欖油炒番茄，甚至是番茄濃湯、紅醬義大利麵等料理，都是補茄紅素的好選擇。

醫師指出，茄紅素是脂溶性營養素，建議加一點油、加熱一下烹煮，吸收率更好，舉例來說，番茄炒蛋就是個不錯的選擇；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，茄紅素是脂溶性營養素，建議加一點油、加熱一下烹煮，吸收率更好，舉例來說，番茄炒蛋就是個不錯的選擇；示意圖。（圖取自photoAC）

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