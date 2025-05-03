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健康網》 預防失智症 國健署：3類黃金飲食降低風險
林曉雲／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕記憶力不只與年齡相關，每天吃的食物也會影響大腦健康。國民健康署在臉書指出，當我們注重飲食均衡，像是多吃魚類、多攝取綠色蔬菜、補充堅果，大腦就能獲得足夠營養，降低失智風險。
●多吃魚類：鮭魚、鯖魚、秋刀魚富含營養，可幫助提升記憶力與專注力。
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●攝取綠色蔬菜：菠菜、花椰菜等深綠色蔬菜，有助減少腦部發炎，延緩神經退化。
●補充堅果：杏仁、核桃、腰果含有健康油脂，能提供穩定能量，讓認知功能更穩定。
國健署在網頁提醒，罹患失智症前，有以下十大警訊包括：
1.記憶力減退到影響生活。
2.計畫事情或解決問題有困難。
3.無法勝任原本熟悉的事務。
4.對時間及地點感到混淆。
5.有困難理解視覺影像和空間之關係。
6.言語表達或書寫出現困難。
7.東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力。
8.判斷力變差或減弱。
9.從職場或社交生活中退出。
10.情緒和個性的改變等。
若發現自身或親友有以上十大徵兆的現象，應及早就醫診斷。長者也可以透過「護腦5招」防失智，要「多動腦」、「多運動」、「多社會互動」、「均衡飲食」和「維持健康體重」，可以增加大腦保護因子就能預防或延緩失智。
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