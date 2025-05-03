健康網》乾癬恐釀糖尿病、心血管病 醫：早治療防共病

醫師指出，乾癬是一種常見的慢性皮膚病，常出現紅斑、脫屑與劇癢等症狀。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕乾癬是一種常見的慢性皮膚病，不僅會出現紅斑、脫屑與劇癢，雖無傳染性，卻常影響生活品質。皮膚科醫師沈孟暵指出，乾癬還可能引發高血壓、糖尿病與心臟疾病等共病，強調應及早治療，越早介入不僅皮膚改善機率高，也能有效降低上述健康風險。

沈孟暵於臉書粉專「沈孟暵 皮膚醫師」及IG發文指出，乾癬不只會影響皮膚，還可能讓身體其他地方出問題，比如心臟、血糖、關節以及眼睛。

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研究：5年內用藥治療更有效

有研究發現，治療越早用抑制IL-23的生物製劑效果越好，如果乾癬才剛開始沒多久（不到5年），用抑制IL-23的生物製劑可以讓皮膚完全變乾淨的機會更高。並指出，得病不到5年的患者，有69%的人皮膚變得完全乾淨；得病超過5年的，只有42%的人能達到一樣的效果。

沈孟暵提到，乾癬患者因爲慢性發炎，因此更容易有高血壓、糖尿病或心臟問題。研究發現用抑制IL-23的生物製劑可以讓血脂異常、糖尿病的風險降低一半；高血壓的風險降低6成、心臟病的風險降低7成。如果及早控制，不僅改善皮膚和生活品質，也能降低發炎，得到其他疾病的風險，對身體更好。

醫師指出，乾癬還可能引發高血壓、糖尿病與心臟疾病等共病，強調應及早治療，降低併發症風險；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

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