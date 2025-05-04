健康網》無糖豆漿怎麼喝？學者給運動愛好者建議

學者表示，無糖豆漿適合運動強度較低、糖尿病患者、控糖、增肌族群，建議運動前或後攝取，但不建議做為長時間運動中的能量來源；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多數人認為在運動後，最好喝點豆漿補充蛋白質；但是大家對於如何將豆漿的效益發揮到最大，卻是一知半解。像是「運動時喝豆漿，有糖比無糖好嗎？」或是「我可以運動前喝嗎？」

營養學者洪泰雄在臉書專頁發文指出，這句話不能一概而論，需視「運動類型」、「時間長短」、「個人健康目標」而定。如長時間進行高強度運動，喝有糖豆漿可快速補充糖分、延緩疲勞，同時幫助運動後肌肉修復；但血糖上升較快，不利於糖尿病患者。而無糖豆漿適合運動強度較低、糖尿病患者、控糖、增肌族群，建議運動前或後攝取，但不建議做為長時間運動中的能量來源。

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洪泰雄分享運動時豆漿怎麼喝：

有糖豆漿

●適合對象：長時間或高強度運動者，如長跑、登山、自行車等耐力運動者。

●碳水補充：含有糖分，可快速補充血糖與肝醣，有助於延緩疲勞。

●蛋白質攝取：仍含有黃豆蛋白，有助於運動中或後的肌肉修復。

●血糖反應：血糖上升較快，適合當成運動中的能量來源，但不利糖尿病患者使用。

●建議時機：運動中、運動後30分鐘內補充，有助於恢復體力與肌肉修復。

學者表示，有糖豆漿應於運動中、運動後30分鐘內補充，有助於恢復體力與肌肉修復；圖為情境照。（圖取自freepik）

無糖豆漿

●適合對象：短時間運動者、正在減脂者、糖尿病患者或控糖族群。

●碳水補充：幾乎不含糖，不會補充太多能量，適合運動強度較低的族群。

●蛋白質攝取：含有優質植物蛋白，有利於運動後肌肉修復。

●血糖反應：血糖變化小，穩定，不容易造成胰島素波動。

●建議時機：適合運動前或運動後攝取，但不建議做為長時間運動中的能量來源。

洪泰雄表示，簡單來說，有糖豆漿就像是運動中的「油門加速器」，能迅速提供燃料；而無糖豆漿則像運動後的「維修工」，協助肌肉修補但不提供額外能量。

洪泰雄補充，若進行超過一小時的耐力型運動，建議適量飲用有糖豆漿補充能量；而針對從事重訓、減脂計畫，或是需要穩定血糖者，無糖豆漿則是更合適的選擇。若只是進行短時間的有氧運動或健走，其實喝水就足夠，豆漿則可留到運動後再飲用，以補充蛋白質與營養。

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