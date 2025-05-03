限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》食道癌警訊別輕忽！ 國健署提醒：10症狀需就醫
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕食道是食物進入消化系統的第一個通到胃腸的必經之道，也因此更容易暴露於危險因子及病菌當中。國民健康署在臉書專頁分享，美國臨床腫瘤醫學會指出，食道癌之危險因子，與不健康飲食、菸酒檳胃食道逆流等有關。如有出現吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感、食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形時，應及時就醫檢查。
國健署提醒民眾，食道癌初期大多無明顯症狀，如有上述症狀，應把握黃金治療期。同時也分享6個遠離危險因子的小祕訣：
請繼續往下閱讀...
●遠離菸、酒、檳榔。
●平日飲食減少過燙（超過攝氏65度）食物。
●少吃香腸、臘肉等含亞硝酸鹽食物。
●多食用原型食物，盡量減少加工食品。
●保持口腔清潔習慣。
●維持規律運動。
☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應