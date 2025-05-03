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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》食道癌警訊別輕忽！ 國健署提醒：10症狀需就醫

2025/05/03 16:55

國健署提醒，如有出現吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感、食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形時，應及時就醫檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

國健署提醒，如有出現吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感、食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形時，應及時就醫檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕食道是食物進入消化系統的第一個通到胃腸的必經之道，也因此更容易暴露於危險因子及病菌當中。國民健康署在臉書專頁分享，美國臨床腫瘤醫學會指出，食道癌之危險因子，與不健康飲食、菸酒檳胃食道逆流等有關。如有出現吞嚥困難吞嚥時有異物感痛感食物逆流火燒心聲音沙啞胸後痛體重減輕上腹痛久咳等情形時，應及時就醫檢查。

國健署提醒民眾，食道癌初期大多無明顯症狀，如有上述症狀，應把握黃金治療期。同時也分享6個遠離危險因子的小祕訣：

遠離菸、酒、檳榔

平日飲食減少過燙（超過攝氏65度）食物

少吃香腸、臘肉等含亞硝酸鹽食物

多食用原型食物，盡量減少加工食品

保持口腔清潔習慣

維持規律運動

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