健康網》食道癌警訊別輕忽！ 國健署提醒：10症狀需就醫

國健署提醒，如有出現吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感、食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形時，應及時就醫檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕食道是食物進入消化系統的第一個通到胃腸的必經之道，也因此更容易暴露於危險因子及病菌當中。國民健康署在臉書專頁分享，美國臨床腫瘤醫學會指出，食道癌之危險因子，與不健康飲食、菸酒檳胃食道逆流等有關。如有出現吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感、食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形時，應及時就醫檢查。

國健署提醒民眾，食道癌初期大多無明顯症狀，如有上述症狀，應把握黃金治療期。同時也分享6個遠離危險因子的小祕訣：

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●遠離菸、酒、檳榔。

●平日飲食減少過燙（超過攝氏65度）食物。

●少吃香腸、臘肉等含亞硝酸鹽食物。

●多食用原型食物，盡量減少加工食品。

●保持口腔清潔習慣。

●維持規律運動。

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