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健康 > 護眼顧齒

健康網》視力驟降全因沒吃藥 醫：血壓控制不良也會影響

2025/05/03 16:25

醫師指出，血壓控制不良會提高老年性黃斑病變惡化的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，血壓控制不良會提高老年性黃斑病變惡化的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕千萬別因為「沒有感覺高血壓不舒服」就擅自停藥，可能會導致老年性黃斑病變惡化！珍世明眼科診所院長王孟祺分享，1位大哥的黃斑病變已經穩定一陣子，但是最近忽然視力大輻的下降，檢查發現是黃斑病變又大出血，造成中心視力的損傷。門診測量血壓竟高達190，詳細詢問大哥得知，由於他沒有感受到任何不舒服，所以沒有規律的服用醫生開立的高血壓藥物。

王孟祺在臉書專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」指出，血壓控制不良會提高老年性黃斑病變惡化的風險。因為血壓高會傷害視網膜與脈胳膜中的微小血管，造成新生血管的生成，這些新生血管相當脆弱，血壓高達190，當然會造成新生血管破裂出血。

王孟祺說，高血壓會造成組織慢性發炎及提高氧化的壓力，這些也會讓黃斑病變更形惡化。除此之外也有研究發現，血壓過高的患者對眼內注射抗新生血管因子的治療反應較差。

王孟祺提醒，眼球也是血液循環相當旺盛的器官，許多眼球的疾病也和全身的循環系統息息相關。提醒各位患者朋友，血壓高血脂高不一定會有明顯的主觀症狀，按照醫囑規則服藥，治療眼球的疾病也才能事半功倍。

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