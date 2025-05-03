健康網》中年後易胖肚子？ 研究：脂肪祖細胞作怪

研究指出，脂肪細胞中年時會發生變化，讓脂肪更容易囤積起來，尤其在男性身上更顯著；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也發現，年紀一到中年，體重特別難控制，尤其是肚子的脂肪怎麼也甩不掉？其實這不是幻覺。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼引述《科學》期刊最新的研究，脂肪細胞在中年時會發生變化，讓脂肪更容易囤積起來，尤其在男性身上更顯著；而堆積在腹部的內臟脂肪不只影響外觀，更會增加心血管疾病、糖尿病等風險。不過只要注意飲食、運動、保持好心情，就能維持健康體態。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」中提到，根據一項來自小鼠實驗的發現，中年雄性小鼠（大約等於人類40歲左右）體內的「脂肪祖細胞 （APCs）」會變得活躍，開始增殖和分化產生更多脂肪細胞，特別是在內臟脂肪區域，也就是俗稱的「內臟肥胖」。

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脂肪祖細胞在中年時活力增加

蔡明劼表示，按理說隨著年齡增長，身體裡的幹細胞功能會逐漸下降。但脂肪祖細胞不但沒有退化，反而在中年時活力大增，加速製造脂肪細胞，尤其是堆積在腹部的內臟脂肪。研究人員把因年紀而增長的這群脂肪前驅細胞稱為CP-A。內臟脂肪影響的不只是外觀肚子大，後續更可能產生胰島素阻抗，增加糖尿病和心血管疾病風險。

醫師表示，按理說隨著年齡增長，身體裡的幹細胞功能會逐漸下降。但脂肪祖細胞不但沒有退化，反而在中年時活力大增，加速製造脂肪細胞，尤其是堆積在腹部的內臟脂肪；示意圖。（圖取自freepik）

蔡明劼提到，​研究更進一步發現，這些細胞需要一種稱為 LIFR（白血病抑制因子受體） 的訊號才能啟動脂肪製造。而這個訊號對年輕人來說沒什麼影響，但一到中年，它就變成脂肪堆積的關鍵開關。

男性中年易發福可能與賀爾蒙差異有關

蔡明劼說明，研究發現，這些 CP-A 主要在「雄性」小鼠身上大量出現，雌性小鼠則比較不明顯，這可能與荷爾蒙的差異有關。因此，在人類身上也可能出現「男性較容易中年胖肚子」的現象，不過未來還需要更多人類臨床研究來確認。

蔡明劼說，中年之後容易胖的原因很多，除了飲食和運動，最新研究發現，內臟脂肪囤積的部分原因來自脂肪祖細胞的變化。尤其是男性特別容易堆積腹部脂肪，是因為中年時脂肪生成細胞的活性突然大增。

蔡明劼補充，中年之後可以維持身材的大有人在。專注在我們該做的事情：飲食、運動、睡眠、情緒，成為那個長久保持健康體態的族群。

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