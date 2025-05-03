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健康網》防熱傷害 醫授3大招：「熱適應」更重要

2025/05/03 12:42

醫師提醒，為了預防熱傷害，應定量補水，避免口渴才喝。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，為了預防熱傷害，應定量補水，避免口渴才喝。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

健康網》白沙屯媽祖遶境5月啟程 防中暑除喝水還有2法

健康網》白沙屯媽祖進香防中暑！ 中醫提醒「2徵兆」

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季將至，近期氣溫愈來愈高，中央氣象署表示，今日西半部高溫可達31到34度；而白沙屯媽祖徒步進香正在進行中，在炎熱天氣下，恐怕有不少人因此發生熱傷害。

據報導，在2日中午，白沙屯媽祖徒步進香的路線上，有名60歲婦人疑似中暑，癱坐在橋上，員警立即上前處置，解開衣領拿下口罩，並提供水分補給與通報醫護人員。

北港朝天宮前已是一片橘色帽海，準備迎接白沙屯媽祖駐駕北港朝天宮。（記者李文德攝）

北港朝天宮前已是一片橘色帽海，準備迎接白沙屯媽祖駐駕北港朝天宮。（記者李文德攝）

家庭醫學科醫師陳崇賢在粉絲專頁《家醫/職醫_陳崇賢醫師》上說明預防熱傷害的措施：

1. 保持涼爽

• 穿輕薄透氣的衣服：選擇淺色、寬鬆的服裝，幫助身體散熱。

• 避免大中午出門：上午10點到下午4點陽光最強，盡量待在室內或陰涼處。

• 使用冷氣或風扇：在家或工作場所保持空氣流通，降低環境溫度。

• 洗澡或擦濕毛巾：用冷水擦拭身體或洗個涼水澡，快速降溫。

2. 補充水分及電解質

• 隨時喝水：不要等到口渴才喝，依活動強度調整攝取量。

• 避免過多含糖或酒精飲料：汽水、酒或咖啡可能讓身體更容易脫水。

• 補充電解質：如果流很多汗，可以喝運動飲料或加少許鹽的開水，補充流失的鹽分。

3. 注意活動安排

• 減少劇烈運動：炎熱天氣避免長時間跑步、打球等高強度活動。

• 慢慢適應高溫：如果不常在熱天活動，逐漸增加戶外時間，讓身體適應。

• 隨時休息：感到熱或累時，立刻找陰涼處休息。

4. 特別注意高風險族群

• 老人、小孩、慢性病患者：他們對高溫更敏感，需多加關心。

• 戶外工作者：像是建築工人、快遞員，要定時休息、喝水，並戴帽子，雇主應提供遮陽處休息。

陳崇賢建議積極做到「熱適應」，趁現在還沒有太熱，就可以適度出門走動了，「不然盛夏到來，才突然安排戶外活動，可能會撐不住！」另外，登山行程的安排，可以往中高海拔，或是遮蔭多的路線規劃。

醫師建議盡可能「熱適應」，趁現在氣溫適中，適度出門走動以適應氣溫。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

醫師建議盡可能「熱適應」，趁現在氣溫適中，適度出門走動以適應氣溫。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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