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健康網》防熱傷害 醫授3大招：「熱適應」更重要
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葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏季將至，近期氣溫愈來愈高，中央氣象署表示，今日西半部高溫可達31到34度；而白沙屯媽祖徒步進香正在進行中，在炎熱天氣下，恐怕有不少人因此發生熱傷害。
據報導，在2日中午，白沙屯媽祖徒步進香的路線上，有名60歲婦人疑似中暑，癱坐在橋上，員警立即上前處置，解開衣領拿下口罩，並提供水分補給與通報醫護人員。
家庭醫學科醫師陳崇賢在粉絲專頁《家醫/職醫_陳崇賢醫師》上說明預防熱傷害的措施：
1. 保持涼爽
• 穿輕薄透氣的衣服：選擇淺色、寬鬆的服裝，幫助身體散熱。
• 避免大中午出門：上午10點到下午4點陽光最強，盡量待在室內或陰涼處。
• 使用冷氣或風扇：在家或工作場所保持空氣流通，降低環境溫度。
• 洗澡或擦濕毛巾：用冷水擦拭身體或洗個涼水澡，快速降溫。
2. 補充水分及電解質
• 隨時喝水：不要等到口渴才喝，依活動強度調整攝取量。
• 避免過多含糖或酒精飲料：汽水、酒或咖啡可能讓身體更容易脫水。
• 補充電解質：如果流很多汗，可以喝運動飲料或加少許鹽的開水，補充流失的鹽分。
3. 注意活動安排
• 減少劇烈運動：炎熱天氣避免長時間跑步、打球等高強度活動。
• 慢慢適應高溫：如果不常在熱天活動，逐漸增加戶外時間，讓身體適應。
• 隨時休息：感到熱或累時，立刻找陰涼處休息。
4. 特別注意高風險族群
• 老人、小孩、慢性病患者：他們對高溫更敏感，需多加關心。
• 戶外工作者：像是建築工人、快遞員，要定時休息、喝水，並戴帽子，雇主應提供遮陽處休息。
陳崇賢建議積極做到「熱適應」，趁現在還沒有太熱，就可以適度出門走動了，「不然盛夏到來，才突然安排戶外活動，可能會撐不住！」另外，登山行程的安排，可以往中高海拔，或是遮蔭多的路線規劃。
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